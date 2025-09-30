Desabamento de escola na Indonésia deixa dezenas de estudantes soterrados

© Lusa

Dezenas de estudantes ficaram soterrados após o desabamento de uma escola na Indonésia nesta segunda-feira (29). Equipes de resgate trabalham há mais de 12 horas para salvar o maior número possível de vítimas.

Pelo menos um aluno morreu, dezenas ficaram feridos e cerca de 65 continuam desaparecidos sob os escombros da Escola Islâmica Al Khoziny, na cidade de Sidoarjo, no leste de Java. Socorristas relataram ter visto outros corpos, o que deve elevar o número de mortos.

Durante a madrugada, equipes de resgate, policiais e militares levaram oxigênio e água para estudantes presos em meio às lajes de concreto. Até agora, oito sobreviventes foram retirados com vida, embora debilitados.

Familiares aguardam informações em hospitais e próximos ao prédio desabado. A maioria dos desaparecidos são meninos entre 12 e 17 anos, do 7º ao 11º ano escolar.

De acordo com Nanang Sigit, chefe da equipe de busca e salvamento, o uso de maquinário pesado foi descartado para evitar novos desabamentos. “Estamos fornecendo oxigênio e água para manter os estudantes vivos enquanto tentamos retirá-los”, disse.

O acidente ocorreu quando os alunos faziam orações em um prédio que passava por uma ampliação sem autorização. A estrutura original tinha dois andares, mas outros dois estavam sendo construídos sem licença. Segundo a polícia, a fundação não suportou o peso adicional e cedeu durante a concretagem.

Até o momento, além da morte confirmada de um estudante de 13 anos, 99 alunos foram encaminhados a hospitais, alguns em estado grave. As meninas, que rezavam em outra parte da escola, conseguiram escapar.

As autoridades abriram investigação para apurar responsabilidades pelo colapso do edifício.

