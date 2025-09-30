Notícias ao Minuto
Passageiro bêbado tenta abrir porta e avião faz pouso de emergência

Um voo da Ryanair entre Londres e Alicante precisou pousar em Toulouse após britânicos embriagados causarem confusão. Um deles tentou abrir a porta da aeronave em pleno ar e acabou preso pela polícia, podendo enfrentar até cinco anos de prisão

30/09/2025 05:58 ‧ há 2 horas por Notícias ao Minuto

Um voo da Ryanair que partiu de Londres, no Reino Unido, com destino a Alicante, na Espanha, precisou realizar um pouso de emergência em Toulouse, na França, após um grupo de passageiros britânicos embriagados provocar confusão a bordo. Um deles foi detido pela polícia francesa.

 

De acordo com o jornal Daily Mail, o incidente ocorreu na última sexta-feira. Um dos homens chegou a tentar abrir a porta de emergência do avião durante o trajeto, obrigando o piloto a desviar a rota. “Foi assustador para todos os passageiros. O piloto não teve outra opção a não ser pousar”, contou uma testemunha ao tabloide.

Vídeos gravados por passageiros mostram o grupo embriagado ignorando regras básicas de segurança, andando pela cabine, trocando de assentos e falando em voz alta com comentários considerados impróprios. Segundo relatos, os homens começaram a beber logo após a decolagem e se envolveram em discussões.

O passageiro que tentou abrir a porta ofereceu resistência ao ser retirado da aeronave e pode pegar até cinco anos de prisão. “Ele estava extremamente bêbado e foi levado para uma cela até que pudesse ser interrogado. O nível de álcool no sangue era tão alto que demorou horas até conseguirem conversar com ele”, disse uma fonte ao jornal britânico.

