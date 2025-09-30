Notícias ao Minuto
Homem morre subitamente em julgamento ao ser condenado por matar esposa

O acusado de matar a própria esposa, no Texas, EUA, morreu subitamente durante a última sessão do julgamento, exatamente quando ia ser condenado a 35 anos de prisão pelo homicídio

Homem morre subitamente em julgamento ao ser condenado por matar esposa

© Reprodução / YouTube - KHOU 11

Rafael Damas
30/09/2025 14:12 ‧ há 52 minutos por Rafael Damas

Mundo

Estados Unidos

Um ex-professor de Educação Especial do Texas, nos Estados Unidos, acusado de assassinar a mulher a tiro, morreu subitamente, em plena sala de tribunal, na última sexta-feira, 26 de setembro, minutos antes de ser considerado culpado e condenado a 35 anos de prisão.

 

Segundo a NBC, James Paul Anderson, de 39 anos, morreu após ter uma "emergência médica". A situação aconteceu poucos minutos após chegar ao tribunal, em Houston, onde ia ser condenado a uma sentença de 35 anos de prisão por matar Victoria Anderson, com quem tinha um filho de três anos.

Segundo autoridades, antes de se sentir mal, James pediu licença e cuspiu "algo" para um balde do lixo. Momentos depois, começou a vomitar. Os guardas prisionais presentes no local ainda o tentaram socorrer, mas o acusado acabou sendo declarado morto ali mesmo, em tribunal.

O advogado de Defesa revelou aos jornalistas que, posteriormente, encontrou um pacote com uma substância cristalina, que se acredita ser metanfetamina. O corpo de James passará por autopsia.

Vale destacar que, em setembro de 2023, Victoria Anderson ligou para o serviço de emergência dos EUA para pedir ajuda. Afirmou que o marido, James Paul Anderson, ameaçava disparar contra ela. Momentos depois, a funcionária que atendia a sua chamada ouviu vários tiros.

Quando a polícia chegou à residência do casal, James recusou sair, mas deixou o filho de ambos ir ao encontro dos agentes.
 
Após horas de negociação e até de confronto, James foi detido e o corpo de Victoria encontrado.

A investigação revelou que já havia registos anteriores de "problemas domésticos" entre o casal e Victoria tinha pedido mesmo o divórcio, cerca de um mês antes de ser assassinada a tiro.

Além de trabalhar como professor de alunos com necessidades especiais, James também trabalhou como palhaço no Texas.

