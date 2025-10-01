Notícias ao Minuto
Procurar

Juiz diz que Trump agiu de forma inconstitucional ao deportar estrangeiros pró-Palestina

A Justiça dos EUA derrubou como inconstitucional a política de Donald Trump que previa deportar estudantes e professores pró-Palestina. Para o juiz William Young, a medida viola a liberdade de expressão e representa uso abusivo do poder estatal para silenciar vozes críticas a Israel

Juiz diz que Trump agiu de forma inconstitucional ao deportar estrangeiros pró-Palestina

© Getty

Folhapress
01/10/2025 12:00 ‧ há 50 minutos por Folhapress

Mundo

Palestina

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um juiz federal dos Estados Unidos considerou inconstitucional a política do governo de Donald Trump que visa revogar vistos, prender e deportar estudantes e professores envolvidos em atos de defesa da causa palestina. A decisão, divulgada nesta terça-feira (30) pelo magistrado William Young, de Boston, afirmou que a medida viola a Primeira Emenda da Constituição, que garante a liberdade de expressão.

 

Numa sentença de 161 páginas, Young aponta que a conduta dos Departamentos de Estado e de Segurança Interna configura "uso indevido" de poderes para silenciar vozes pró-Palestina nos campi universitários. Segundo ele, o objetivo é intimidar estrangeiros que manifestem opiniões políticas críticas a Israel, restringindo de forma deliberada o direito constitucional à livre expressão.

O magistrado destacou que agentes da imigração chegaram a usar máscaras em operações de prisão, algo que ele comparou ao terror associado à Ku Klux Klan. "Nunca toleramos uma polícia secreta armada e mascarada", escreveu ele. Para Young, a prática faz parte de um esforço de Trump para limitar a liberdade de expressão, o que impacta universidades, escritórios de advocacia e veículos de imprensa.

O caso foi aberto pela Associação Americana de Professores Universitários e pela Associação de Estudos do Oriente Médio. Entre os episódios que motivaram o processo estão a prisão de Mahmoud Khalil, formado pela Universidade Columbia, e de Rumeysa Ozturk, estudante da Tufts University.

Khalil, figura de destaque nos atos pró-Palestina contra as ações de Israel em Gaza, foi preso por agentes de imigração em sua residência universitária em Manhattan, em março.Trump classificou os protestos de antissemitas e prometeu deportar estudantes estrangeiros que participassem. Ele foi solto em junho.

Já a prisão de Ozturk ocorreu em 25 de março, feita por agentes mascarados e à paisana numa rua de Somerville, subúrbio de Boston, e foi registrada em um vídeo que se tornou viral. Ela foi libertada em maio.

Segundo os advogados dos autores da ação, a decisão representa um marco na defesa da liberdade acadêmica sob a Primeira Emenda. "As deportações ideológicas do governo desonram a democracia", afirmou a advogada Ramya Krishnan.

Apesar de derrotas sucessivas nos tribunais, o governo Trump insiste em manter as deportações e recorreu de decisões que determinaram a libertação de estudantes detidos.

O endurecimento contra estudantes pró-Palestina teve início em janeiro, quando Trump assinou decretos orientando órgãos federais a "combater vigorosamente o antissemitismo", após uma onda de protestos em universidades em reação à ofensiva israelense em Gaza, deflagrada depois do ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023.

Na decisão, Young chegou a anexar uma mensagem ameaçadora e anônima recebida por ele que dizia: "Trump tem tanques e perdões... e você, o que tem?". O juiz respondeu em sua sentença: "Sozinho, nada além do meu senso de dever. Mas juntos, nós, o povo dos EUA, temos a nossa magnífica Constituição".

Partilhe a notícia

Recomendados para você

Mais lidas

1

mundo

Government Shutdown

EUA entram em shutdown após impasse no Congresso sobre orçamento

2

mundo

EUA

Menino entrega bilhete em ônibus e salva mãe de cárcere privado

3

fama

Polêmica!

Otavio Augusto diz que está tudo resolvido entre ele e Grazi Massafera

4

brasil

Metanol

Metanol: Pernambuco apura mortes e cegueira por suspeita de intoxicação

5

mundo

Estados Unidos

Lula jamais se deixará ser humilhado em reunião com Trump, diz Celso Amorim

6

lifestyle

horóscopo

Como será outubro para cada signo: "Mês marcado por grandes tensões"

7

mundo

VIRAIS

Filha encanta ao ensinar o pai a falar inglês: "Por isto pago internet"

8

fama

D4vd

Polícia afirma que jovem descoberta em carro de D4vd estava morta havia semanas

9

politica

Justiça

STF publica edital com notificação de Eduardo Bolsonaro sobre denúncia

10

justica

PCC

PF diz que há fortes evidências de que investigados foram avisados de operação contra PCC