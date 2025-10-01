Notícias ao Minuto
Procurar

Pelo menos 91 soterrados dois dias após escola desabar na Indonésia

Equipes de resgate trabalham há quase dois dias para salvar jovens soterrados em escola islâmica em Java Oriental. Até agora, três mortes foram confirmadas e cem pessoas ficaram feridas. Autoridades apontam que a expansão irregular da estrutura provocou o colapso

Pelo menos 91 soterrados dois dias após escola desabar na Indonésia

© Lusa

Notícias ao Minuto
01/10/2025 04:50 ‧ há 37 minutos por Notícias ao Minuto

Mundo

Indonésia

Pelo menos 91 estudantes continuam presos sob os escombros de concreto quase dois dias após o desabamento de um prédio escolar islâmico na Indonésia, informaram as autoridades nesta quarta-feira.

 

Mais de 300 socorristas seguem atuando na cidade de Sidoarjo, em Java Oriental, na tentativa de resgatar os sobreviventes. Para manter os jovens vivos, equipes de resgate têm enviado oxigênio, água e alimentos por pequenas aberturas entre os destroços, já que alguns estão imobilizados.

Segundo a Agência Nacional de Gestão de Desastres, há sinais de que ao menos seis pessoas ainda resistem em uma das áreas dos escombros. A utilização de maquinário pesado, embora disponível, foi descartada por enquanto devido ao risco de provocar novos desabamentos.

O colapso aconteceu na segunda-feira, quando centenas de adolescentes realizavam a oração da tarde em um salão de um internato islâmico centenário, o Al Khoziny, que passava por uma expansão irregular. A estrutura, originalmente de dois andares, estava recebendo mais dois sem autorização, o que, de acordo com a polícia, sobrecarregou os alicerces e provocou o desmoronamento durante a concretagem.

Até o momento, três alunos foram confirmados mortos e cerca de 100 ficaram feridos, muitos com traumatismos e fraturas. As estudantes mulheres, que rezavam em outra parte do edifício, conseguiram escapar.

A agência revisou para 91 o número de pessoas soterradas, contra os 38 inicialmente estimados, após checagem dos registros de presença e depoimentos de familiares. A maioria dos alunos tinha entre 12 e 18 anos e cursava do 7º ao 12º ano escolar.

 
Desabamento de escola na Indonésia deixa dezenas de estudantes soterrados

Desabamento de escola na Indonésia deixa dezenas de estudantes soterrados

Equipes de resgate lutam contra o tempo para salvar 65 estudantes soterrados após o desabamento de uma escola em Java; um adolescente morreu e quase cem estão feridos, alguns em estado grave. Autoridades investigam ampliação irregular da estrutura.

Notícias ao Minuto | 04:40 - 30/09/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você

Mais lidas

1

mundo

Estados Unidos

Lula jamais se deixará ser humilhado em reunião com Trump, diz Celso Amorim

2

esporte

Real Madrid

Mbappé chega a 50 gols pelo Real Madrid; só CR7 fez mais rápido

3

mundo

Rússia

Putin ordena convocação de 135 mil novos soldados; Europa fica em alerta

4

esporte

Bastidores

Lesão aquece briga no Palmeiras, e Abel tem 4 nomes para vaga de Evangelista

5

fama

Ariana Grande

Após críticas a Trump, Ariana Grande é ironizada pela Casa Branca

6

politica

Bolsonaro

Moraes decide avançar com denúncia contra Eduardo Bolsonaro sem notificação pessoal

7

mundo

Indonésia

Pelo menos 91 soterrados dois dias após escola desabar na Indonésia

8

mundo

Estados Unidos

Homem morre subitamente em julgamento ao ser condenado por matar esposa

9

fama

Angélica Yetsei Torrini León

Atriz Angie Miller é detida no México após morte de músicos

10

mundo

EUA

Trump impõe tarifa de 100% a remédios importados e taxa caminhões