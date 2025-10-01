Notícias ao Minuto
Procurar

Trump impõe tarifa de 100% a remédios importados e taxa caminhões

Medicamentos de marca fabricados fora dos EUA terão sobretaxa integral, enquanto caminhões pesados importados pagarão 25%. Genéricos e fábricas em construção no país ficam isentos. A medida deve atingir principalmente China, Vietnã e Tailândia, preservando acordos com União Europeia, Japão, México e Canadá

Trump impõe tarifa de 100% a remédios importados e taxa caminhões

© Getty

Notícias ao Minuto
01/10/2025 04:17 ‧ há 1 hora por Notícias ao Minuto

Mundo

EUA

Como anunciou em 25 de setembro, o presidente Donald Trump determinou que medicamentos de marca ou patenteados produzidos fora dos Estados Unidos passarão a enfrentar tarifas de 100% a partir da meia-noite (1h no horário de Brasília).

 

Trump também informou que caminhões pesados importados terão sobretaxa de 25%, justificada, segundo ele, pela “concorrência desleal” que afeta fabricantes norte-americanos.

O governo não detalhou se esses valores serão aplicados sobre tarifas já existentes para a maioria dos parceiros comerciais. O presidente destacou ainda que os genéricos e as farmacêuticas com projetos de fábricas em andamento nos EUA estarão isentos da medida.

Companhias como Eli Lilly e Pfizer já anunciaram investimentos bilionários para construir, expandir ou transferir unidades de produção para dentro do país, em uma tentativa de escapar das novas taxas.

A Casa Branca informou à CNN que acordos com União Europeia e Japão, que limitam tarifas a 15%, serão mantidos. Isso beneficia gigantes do setor como AstraZeneca, GSK, Novartis, Sanofi e Novo Nordisk.

No caso dos caminhões pesados, a cobrança não valerá para veículos produzidos no México e no Canadá, desde que pelo menos 64% das peças sejam fabricadas na América do Norte, conforme o tratado de livre comércio entre os três países.

Já China, Vietnã e Tailândia devem ser os mais afetados, já que juntos respondem por mais de 70% das importações de caminhões pesados pelos Estados Unidos.
 
 

Trump impõe tarifa de 10% sobre madeira e de 25% sobre armários e móveis

Trump impõe tarifa de 10% sobre madeira e de 25% sobre armários e móveis

Trump assinou a medida argumentando que as importações de madeira e móveis estão enfraquecendo a segurança nacional dos EUA, justificando as novas tarifas sob a Seção 232 da Lei de Comércio de 1974, como fez para produtos como aço e alumínio

Folhapress | 07:00 - 30/09/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você

Mais lidas

1

mundo

Estados Unidos

Lula jamais se deixará ser humilhado em reunião com Trump, diz Celso Amorim

2

esporte

Real Madrid

Mbappé chega a 50 gols pelo Real Madrid; só CR7 fez mais rápido

3

mundo

Rússia

Putin ordena convocação de 135 mil novos soldados; Europa fica em alerta

4

esporte

Bastidores

Lesão aquece briga no Palmeiras, e Abel tem 4 nomes para vaga de Evangelista

5

fama

Ariana Grande

Após críticas a Trump, Ariana Grande é ironizada pela Casa Branca

6

politica

Bolsonaro

Moraes decide avançar com denúncia contra Eduardo Bolsonaro sem notificação pessoal

7

mundo

Indonésia

Pelo menos 91 soterrados dois dias após escola desabar na Indonésia

8

mundo

Estados Unidos

Homem morre subitamente em julgamento ao ser condenado por matar esposa

9

fama

Angélica Yetsei Torrini León

Atriz Angie Miller é detida no México após morte de músicos

10

mundo

EUA

Trump impõe tarifa de 100% a remédios importados e taxa caminhões