Filha encanta ao ensinar o pai a falar inglês: "Por isto pago internet"

Kimi, uma menina de apenas dez anos, conquistou a internet com vídeos em que aparece ensinando inglês ao pai, Nicolás, que tem o espanhol como língua materna. As gravações mostram a filha dedicada a ensinar temas básicos, como o alfabeto, os dias da semana e até emoções.

Quando o pai se confunde ou erra alguma palavra, Kimi o consola com a mesma frase: “Não se preocupe, é um processo”, o que acabou encantando ainda mais os seguidores.

As redes sociais da menina já acumulam dezenas de vídeos e centenas de milhares de seguidores. Muitos internautas se derreteram com a cumplicidade entre pai e filha, deixando mensagens como “É por isso que pago internet” e “Adoro o incentivo da Kimi. Ela claramente reflete os valores dos pais”.

Outros comentários também exaltaram a relação carinhosa entre os dois: “Dá para perceber que tem pais maravilhosos só pela forma como ela fala” e “Adoro o jeito como ele olha para ela”.





