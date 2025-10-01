Notícias ao Minuto
Filha encanta ao ensinar o pai a falar inglês: "Por isto pago internet"

Pai e filha viralizaram com vídeos de aprendizado de inglês cheios de carinho e cumplicidade. Aos 10 anos, Kimi ensina o idioma ao pai, que fala espanhol, e conquista a web com paciência e frases de incentivo que emocionaram seguidores nas redes sociais

Filha encanta ao ensinar o pai a falar inglês: "Por isto pago internet"

Pai e filha viralizaram com vídeos de aprendizado de inglês cheios de carinho e cumplicidade. Aos 10 anos, Kimi ensina o idioma ao pai, que fala espanhol, e conquista a web com paciência e frases de incentivo que emocionaram seguidores nas redes sociais

01/10/2025 05:33

Kimi, uma menina de apenas dez anos, conquistou a internet com vídeos em que aparece ensinando inglês ao pai, Nicolás, que tem o espanhol como língua materna. As gravações mostram a filha dedicada a ensinar temas básicos, como o alfabeto, os dias da semana e até emoções.

 

Quando o pai se confunde ou erra alguma palavra, Kimi o consola com a mesma frase: “Não se preocupe, é um processo”, o que acabou encantando ainda mais os seguidores.

As redes sociais da menina já acumulam dezenas de vídeos e centenas de milhares de seguidores. Muitos internautas se derreteram com a cumplicidade entre pai e filha, deixando mensagens como “É por isso que pago internet” e “Adoro o incentivo da Kimi. Ela claramente reflete os valores dos pais”.

Outros comentários também exaltaram a relação carinhosa entre os dois: “Dá para perceber que tem pais maravilhosos só pela forma como ela fala” e “Adoro o jeito como ele olha para ela”.
 
 
