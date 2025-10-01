Menino entrega bilhete em ônibus e salva mãe de cárcere privado

© Reprodução

Uma criança do ensino fundamental conseguiu salvar a própria mãe de um episódio de violência doméstica em Fayette, Iowa, nos Estados Unidos. Segundo a polícia local, o menino entregou ao motorista do ônibus escolar um bilhete escrito pela mãe com o pedido: “Ligue para o 911”. O motorista acionou as autoridades imediatamente.

De acordo com a CBS News, a mulher estava sendo mantida em cárcere privado por Glenroy Miller, de 29 anos, que foi preso em flagrante. As investigações indicam que, durante a noite anterior, ele agrediu a vítima várias vezes, provocando duas costelas quebradas e um pulmão perfurado.

Quando os policiais chegaram à residência, encontraram a mulher com o rosto marcado por hematomas. Miller foi indiciado por violência doméstica, agressão, lesão corporal intencional, sequestro e obstrução de comunicação de emergência.

Natural das Bahamas, o acusado segue detido pelo Serviço de Imigração e Alfândega (ICE), enquanto a vítima recebe tratamento médico. O caso ganhou repercussão pela forma corajosa como o filho conseguiu driblar a vigilância do agressor e garantir o socorro da mãe.



