Terremoto interrompe Miss Ásia-Pacífico 2025 nas Filipinas; veja

Um terremoto de magnitude 6,9 atingiu as Filipinas na noite de terça-feira (30), deixando dezenas de mortos e centenas de desaparecidos. O abalo também impactou diretamente a gala do Miss Ásia-Pacífico 2025, realizada em Manila, que precisou ser interrompida em meio ao pânico.

Durante um dos desfiles, as candidatas atravessavam a passarela quando o chão começou a tremer. Imagens feitas no local mostram modelos correndo para se abrigar sob mesas, convidados tentando segurar objetos para evitar quedas e até uma participante paralisada na passarela sem saber como agir.

Apesar do susto, a organização do Miss Ásia-Pacífico Internacional informou nas redes sociais que todas as concorrentes estão em segurança.

Criado em 1968, o Miss Ásia-Pacífico é um dos concursos de beleza mais antigos do mundo e passou a incluir países da América Latina e do Pacífico ao longo das décadas. A edição de 2025, que prometia glamour e emoção, acabou marcada pelo desastre natural que devastou parte da região central do país.

As autoridades filipinas confirmaram mais de 60 mortos, além de danos significativos a prédios, estradas e projetos de infraestrutura, especialmente na ilha de Cebu. Equipes de resgate seguem em busca de sobreviventes.