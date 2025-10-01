Medvedev ironiza a fala de Trump sobre submarinos nucleares

© Getty Images

O ex-presidente russo Dmitry Medvedev rebateu as declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que afirmou ter enviado submarinos nucleares para monitorar a Rússia.

As declarações de Trump foram feitas nesta terça-feira (30), quando o líder norte-americano disse ter ordenado a movimentação após uma provocação de Medvedev. “A Rússia nos ameaçou recentemente, e eu enviei um submarino nuclear”, afirmou.

Em resposta, Medvedev usou as redes sociais para ironizar o episódio, chamando a fala de Trump de “mais um capítulo desse thriller”, segundo a agência Reuters.

“Mais uma vez, Trump veio com a teoria dos submarinos que ele alega ter enviado para a costa russa, insistindo que estão muito bem escondidos”, escreveu o ex-presidente. “Como se costuma dizer, é muito difícil encontrar um gato preto em um quarto escuro – especialmente se ele não estiver lá”, completou.

Trump enaltece poder nuclear dos EUA

No mesmo dia, Trump destacou o poderio militar norte-americano e disse que o país enfrenta “uma guerra interna” ligada à imigração. Ele voltou a ressaltar que os Estados Unidos possuem “o melhor e mais moderno arsenal nuclear do mundo”, superior ao da Rússia e da China.

Trump também lembrou o envio, no início de setembro, de dois submarinos nucleares para próximo da costa russa após declarações de Medvedev, que hoje ocupa o cargo de vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia.

“A Rússia nos ameaçou um pouco recentemente, e eu enviei um submarino nuclear. A arma mais incrível já fabricada”, disse. O presidente acrescentou que esses submarinos “são impossíveis de detectar” e garantiu que os EUA estão “25 anos à frente” de Moscou e Pequim nesse campo.

Apesar da confiança na superioridade norte-americana, Trump alertou que Rússia e China podem alcançar o mesmo nível em até cinco anos.