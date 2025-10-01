Notícias ao Minuto
Medvedev ironiza a fala de Trump sobre submarinos nucleares

Ex-presidente russo chamou de “thriller” a declaração de Donald Trump, que afirmou ter deslocado submarinos nucleares para a costa russa. O líder dos EUA exaltou o arsenal norte-americano e disse que o país vive uma “guerra interna” ligada à imigração

Notícias ao Minuto
01/10/2025 07:10 ‧ há 59 minutos por Notícias ao Minuto

Mundo

EUA

O ex-presidente russo Dmitry Medvedev rebateu as declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que afirmou ter enviado submarinos nucleares para monitorar a Rússia.

 

As declarações de Trump foram feitas nesta terça-feira (30), quando o líder norte-americano disse ter ordenado a movimentação após uma provocação de Medvedev. “A Rússia nos ameaçou recentemente, e eu enviei um submarino nuclear”, afirmou.

Em resposta, Medvedev usou as redes sociais para ironizar o episódio, chamando a fala de Trump de “mais um capítulo desse thriller”, segundo a agência Reuters.

“Mais uma vez, Trump veio com a teoria dos submarinos que ele alega ter enviado para a costa russa, insistindo que estão muito bem escondidos”, escreveu o ex-presidente. “Como se costuma dizer, é muito difícil encontrar um gato preto em um quarto escuro – especialmente se ele não estiver lá”, completou.

Trump enaltece poder nuclear dos EUA
No mesmo dia, Trump destacou o poderio militar norte-americano e disse que o país enfrenta “uma guerra interna” ligada à imigração. Ele voltou a ressaltar que os Estados Unidos possuem “o melhor e mais moderno arsenal nuclear do mundo”, superior ao da Rússia e da China.

Trump também lembrou o envio, no início de setembro, de dois submarinos nucleares para próximo da costa russa após declarações de Medvedev, que hoje ocupa o cargo de vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia.

“A Rússia nos ameaçou um pouco recentemente, e eu enviei um submarino nuclear. A arma mais incrível já fabricada”, disse. O presidente acrescentou que esses submarinos “são impossíveis de detectar” e garantiu que os EUA estão “25 anos à frente” de Moscou e Pequim nesse campo.

Apesar da confiança na superioridade norte-americana, Trump alertou que Rússia e China podem alcançar o mesmo nível em até cinco anos.

Lula jamais se deixará ser humilhado em reunião com Trump, diz Celso Amorim

Lula jamais se deixará ser humilhado em reunião com Trump, diz Celso Amorim

As diplomacias dos dois países trabalham para que haja um encontro entre os líderes depois de sinalização do presidente americano, Donald Trump, durante a Assembleia-Geral da ONU

Folhapress | 10:00 - 30/09/2025

