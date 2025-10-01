Notícias ao Minuto
Procurar

EUA entram em shutdown após impasse no Congresso sobre orçamento

Pela primeira vez em quase sete anos, serviços federais são paralisados após democratas rejeitarem proposta republicana. Até 750 mil servidores podem ser afastados, enquanto partidos trocam acusações sobre a crise

EUA entram em shutdown após impasse no Congresso sobre orçamento

© Getty

Notícias ao Minuto
01/10/2025 08:28 ‧ há 2 horas por Notícias ao Minuto

Mundo

Government Shutdown

Pela primeira vez em quase sete anos, os Estados Unidos enfrentam um novo shutdown, com a paralisação de serviços federais após o Congresso e a Casa Branca não chegarem a um acordo sobre o orçamento. A proposta republicana de prorrogar o financiamento por sete semanas foi rejeitada pelos democratas no Senado, que exigem a renovação imediata de subsídios de saúde e a reversão de cortes no Medicaid. Com 55 votos a favor e 45 contra, a medida não alcançou os 60 votos necessários para aprovação.

 

Com o impasse, as agências federais devem dispensar funcionários considerados não essenciais, enquanto apenas aqueles ligados à proteção de vidas e propriedades continuarão trabalhando, mas sem receber salários até o fim da paralisação. A estimativa é de que até 750 mil servidores possam ser afastados diariamente.

De acordo com a AF, a Casa Branca determinou a execução de planos para um “encerramento ordenado”, enquanto democratas e republicanos trocam acusações sobre a responsabilidade pela crise. O presidente Donald Trump culpou a oposição e chegou a ameaçar cortes de postos de trabalho, enquanto os democratas acusam os republicanos de se recusarem a negociar. O cenário remete ao último shutdown vivido pelo país, entre dezembro de 2018 e janeiro de 2019, durante o governo Trump, que também teve origem em disputas políticas no Congresso.

Medvedev ironiza a fala de Trump sobre submarinos nucleares

Medvedev ironiza a fala de Trump sobre submarinos nucleares

Ex-presidente russo chamou de “thriller” a declaração de Donald Trump, que afirmou ter deslocado submarinos nucleares para a costa russa. O líder dos EUA exaltou o arsenal norte-americano e disse que o país vive uma “guerra interna” ligada à imigração

Notícias ao Minuto | 07:10 - 01/10/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você

Mais lidas

1

mundo

Government Shutdown

EUA entram em shutdown após impasse no Congresso sobre orçamento

2

lifestyle

horóscopo

Como será outubro para cada signo: "Mês marcado por grandes tensões"

3

fama

VIRGÍNIA-FONSECA

Virginia embarca para Madri em meio a rumores de romance com Vini Jr

4

mundo

Estados Unidos

Lula jamais se deixará ser humilhado em reunião com Trump, diz Celso Amorim

5

politica

Justiça

STF publica edital com notificação de Eduardo Bolsonaro sobre denúncia

6

fama

Polêmica!

Otavio Augusto diz que está tudo resolvido entre ele e Grazi Massafera

7

mundo

EUA

Menino entrega bilhete em ônibus e salva mãe de cárcere privado

8

fama

D4vd

Polícia afirma que jovem descoberta em carro de D4vd estava morta havia semanas

9

brasil

Metanol

Metanol: Pernambuco apura mortes e cegueira por suspeita de intoxicação

10

mundo

Oriente Médio

Navios misteriosos cercam grupo humanitário rumo a Gaza em alto-mar