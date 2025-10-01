Após explosões em Munique, Oktoberfest entra em alerta e é fechado

© Gettty Images/Roland Freund

Na madrugada desta quarta-feira (1º), várias explosões foram ouvidas em Munique, na Alemanha, deixando uma pessoa morta e outra ferida. A polícia local afirmou que não há risco para a população em geral, mas decidiu fechar temporariamente o recinto do Oktoberfest, maior festival da cidade, até pelo menos as 17h (horário local, 12h em Brasília).

Segundo as autoridades, o caso está relacionado a um incêndio em uma residência no distrito de Lerchenau, no norte de Munique, provocado após uma disputa familiar. O homem encontrado morto no local é apontado como principal suspeito de ter colocado explosivos e ateado fogo na casa dos pais antes de tirar a própria vida. Dentro da residência, foram detectados artefatos explosivos.

O jornal alemão Bild informou que outra vítima foi localizada com ferimentos de bala. A polícia não descarta a possibilidade de o suspeito ter espalhado explosivos em outros pontos da cidade.

Incidente fecha estrada e escola

Como medida de segurança, uma escola primária localizada na mesma rua foi fechada, e as aulas foram suspensas. A via onde ocorreram as explosões também foi interditada, com a recomendação para que moradores evitem circular pela região.

Cidade acolhe Oktoberfest

O episódio acontece em meio ao Oktoberfest, que reúne milhares de visitantes em Munique. As autoridades investigam se o incidente teria alguma ligação com o evento. Em comunicado, a polícia afirmou que está apurando conexões com outros locais da cidade, incluindo a Theresienwiese, área onde ocorre o festival.

A organização do Oktoberfest confirmou no site oficial que o recinto permanecerá fechado até pelo menos as 17h.

4. Lageupdate



Aktuell ermitteln wir in alle Richtungen. Mögliche Zusammenhänge mit anderen Orten in München werden geprüft, darunter auch die Theresienwiese.



Aus diesem Grund verzögert sich die Öffnung des Festgeländes. https://t.co/lZpvrHUCDx — Polizei München (@PolizeiMuenchen) October 1, 2025

Residentes em Munique receberam notificação

Moradores de Munique receberam uma notificação via SMS do sistema oficial KATWARN, informando sobre o estado de alerta na cidade e recomendando cautela. O Oktoberfest, iniciado em 20 de setembro, segue programado até domingo (5)

Residentes em Munique receberam este alerta

A mensagem é enviada pela KATWARN, sistema de informação usado pelas autoridades sempre que é preciso comunicar um alerta à população.