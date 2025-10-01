Notícias ao Minuto
Após explosões em Munique, Oktoberfest entra em alerta e é fechado

Um incêndio ligado a disputa familiar expôs explosivos e deixou um morto. Como medida preventiva, a polícia manteve o festival de cerveja fechado até as 17h

01/10/2025 09:15 ‧ há 1 hora por Notícias ao Minuto

Mundo

Oktoberfest

Na madrugada desta quarta-feira (1º), várias explosões foram ouvidas em Munique, na Alemanha, deixando uma pessoa morta e outra ferida. A polícia local afirmou que não há risco para a população em geral, mas decidiu fechar temporariamente o recinto do Oktoberfest, maior festival da cidade, até pelo menos as 17h (horário local, 12h em Brasília).

 

Segundo as autoridades, o caso está relacionado a um incêndio em uma residência no distrito de Lerchenau, no norte de Munique, provocado após uma disputa familiar. O homem encontrado morto no local é apontado como principal suspeito de ter colocado explosivos e ateado fogo na casa dos pais antes de tirar a própria vida. Dentro da residência, foram detectados artefatos explosivos.

O jornal alemão Bild informou que outra vítima foi localizada com ferimentos de bala. A polícia não descarta a possibilidade de o suspeito ter espalhado explosivos em outros pontos da cidade.

Incidente fecha estrada e escola

Como medida de segurança, uma escola primária localizada na mesma rua foi fechada, e as aulas foram suspensas. A via onde ocorreram as explosões também foi interditada, com a recomendação para que moradores evitem circular pela região.

Cidade acolhe Oktoberfest

O episódio acontece em meio ao Oktoberfest, que reúne milhares de visitantes em Munique. As autoridades investigam se o incidente teria alguma ligação com o evento. Em comunicado, a polícia afirmou que está apurando conexões com outros locais da cidade, incluindo a Theresienwiese, área onde ocorre o festival.

A organização do Oktoberfest confirmou no site oficial que o recinto permanecerá fechado até pelo menos as 17h.

"Moradores de Munique receberam uma notificação via SMS do sistema oficial KATWARN, informando sobre o estado de alerta na cidade e recomendando cautela. O Oktoberfest, iniciado em 20 de setembro, segue programado até domingo (5).

Residentes em Munique receberam notificação

Moradores de Munique receberam uma notificação via SMS do sistema oficial KATWARN, informando sobre o estado de alerta na cidade e recomendando cautela. O Oktoberfest, iniciado em 20 de setembro, segue programado até domingo (5)

 

Notícias ao Minuto Residentes em Munique receberam este alerta© Notícias ao Minuto  

A mensagem é enviada pela KATWARN, sistema de informação usado pelas autoridades sempre que é preciso comunicar um alerta à população.

