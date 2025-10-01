Milei esconde principal candidato em Buenos Aires por suposta ligação com narcotráfico

© Getty

(FOLHAPRESS) - O governo Milei está tendo de esconder seu principal candidato, o deputado José Luis Espert, que encabeça a lista de candidatos na província de Buenos Aires de A Liberdade Avança. Tudo a menos de um mês das eleições legislativas nacionais, em 26 de outubro.

Um vínculo entre ele e Federico Machado, argentino com pedido de extradição

dos Estados Unidos por suposto tráfico de drogas e fraude, veio à tona nos últimos dias por meio de um documento segundo o qual um fundo administrado por Machado nos EUA transferiu US$ 200 mil (cerca de R$ 1 milhão) para Espert em 2020, segundo ação de um tribunal do Texas.

Espert também viajou em um avião de Machado em 2019, até o interior do país, quando era candidato à Presidência.

Machado é acusado pela Justiça americana de liderar uma rede de tráfico internacional de drogas, golpes milionários e lavagem de dinheiro. Em 16 de abril de 2021, ele foi preso pela Polícia de Segurança Aeroportuária no aeroporto de Neuquén. Hoje, cumpre prisão domiciliar na Argentina.

Em uma entrevista a um jornalista de quem o presidente é próximo, Milei qualificou na terça-feira (30) as investigações contra Espert como uma manobra do kirchnerismo para afetar seu governo próximo das eleições legislativas nacionais.

Segundo o presidente, o mesmo procedimento foi feito pela oposição antes das eleições legislativas da província de Buenos Aires, em setembro, quando foram publicados áudios que apontavam um suposto esquema de corrupção na compra de medicamentos que envolveria a irmã de Milei, Karina.

Embora a situação de Espert tenha gerado preocupação entre os líderes do partido A Liberdade Avança, que estão enfrentando uma campanha para sua destituição da presidência da Comissão de Orçamento e Finanças, não há planos imediatos para que ele desista da candidatura.

Após a dura derrota que o governo sofreu nas eleições de Buenos Aires, estrategistas acreditam que o estilo provocador de Espert pode afastar eleitores da classe média e baixa, especialmente em áreas da Grande Buenos Aires.

O deputado ganhou as redes sociais há cerca de um mês, ao fugir em uma moto depois de um ataque à caravana de Milei em Lomas de Zamora, em um ato de campanha. Ele tem mantido sua agenda de campanha, visitando cidades e se reunindo com comunidade local.

Espert, por sua vez, diz que está sendo alvo de uma operação do kirchnerismo e se compara a outros candidatos que foram atacados politicamente. Internamente, ele não tem apoio total no governo.

Enquanto Milei continua a defender o parlamentar publicamente, os efeitos da crise estão começando a ser sentidos nas estratégias de campanha conforme as eleições se aproximam.

Caso as investigações avancem ou novas denúncias apareçam, o partido do governo planeja tirar Espert de atos públicos de campanha. Milei precisa lidar com a narrativa da corrupção e segurança, temas que são centrais na sua plataforma, enquanto as revelações sobre ações passadas de Espert ainda geram impacto.

Embora o governo tenha estancado a queda nas pesquisas eleitorais, a sensação é que a batalha está longe de estar equilibrada.

Críticos dentro do próprio mileísmo apontam que é preciso dar explicações claras sobre as relações de Espert com Machado e que o eleitorado está cada vez mais ciente desses vínculos.

O ativista político peronista Juan Grabois entrou com uma ação na Justiça argentina para investigar o recebimento dos dólares apontado pelo tribunal dos Estados Unidos.