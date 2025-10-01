Voo é desviado após passageiro engolir passaporte e outro jogá-lo no lixo

© Gareth Fuller/PA Images via Getty Images

Um voo da Ryanair precisou ser desviado para Paris, na França, depois que dois passageiros apresentaram um comportamento considerado “estranho”, o que assustou os demais ocupantes da aeronave.

Segundo o New York Post, o avião decolou de Milão, na Itália, com destino a Londres, no Reino Unido, mas acabou realizando um pouso de emergência na capital francesa.

“Basicamente, o voo saiu normalmente e, 15 ou 20 minutos depois, quando o aviso para soltar os cintos foi dado, algo muito estranho aconteceu. Foram os 15 minutos mais assustadores da minha vida”, relatou uma fonte à publicação.

De acordo com testemunhas, um dos passageiros começou a arrancar páginas do passaporte e mastigá-las. Em seguida, outro se trancou no banheiro e tentou jogar o documento pela privada. Uma comissária de bordo ainda pediu que ele abrisse a porta, mas sem sucesso, o que levou a tripulação a anunciar a ocorrência, aumentando o pânico entre os viajantes.

Diante da situação, o voo foi desviado para Paris. Os dois homens foram detidos pela polícia francesa. Após o desembarque deles, a aeronave seguiu viagem para Londres.

“Todos ficaram aliviados. Acho que a Ryanair lidou muito bem com a situação. Deram bebidas até o fim do voo”, contou uma das fontes.

A companhia aérea não se manifestou oficialmente sobre o episódio, que só veio a público nesta semana.



