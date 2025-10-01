Flotilha se aproxima de Gaza e fala em 'manobras de intimidação' de Israel

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A flotilha Global Sumud, que tenta furar o bloqueio de Israel e entregar ajuda a Gaza, afirmou que embarcações israelenses teriam se aproximado de alguns de seus barcos e realizado "manobras perigosas e intimidatórias" nesta quarta-feira (1º).

O grupo de cerca de 40 embarcações indicou que prosseguiria a viagem. Segundo a organização, por volta das 2h30 do horário de Brasília, estava ao norte da costa do Egito, a 120 milhas náuticas (220 quilômetros) do território palestino.

A previsão de chegada é entre a noite desta quarta (1º) e a manhã de quinta-feira (2), no horário local (6h à frente de Brasília). Para os organizadores, as próximas 24 horas serão cruciais, dada a expectativa de que navios de Israel interceptem o grupo.

Membros da missão disseram em uma transmissão a jornalistas que duas embarcações de Tel Aviv cercaram dois dos barcos da flotilha, Alma e Sirius. Segundo o ativista brasileiro Thiago Ávila, um dos organizadores da iniciativa, o sinal de celular e de internet foi cortado com a aproximação dos supostos barcos israelenses.

Uma publicação em vídeo na página do Instagram da flotilha mostrava o contorno sombreado do que parecia ser um navio militar com uma torre de canhão próximo aos barcos de ajuda humanitária.

A Reuters confirmou que o vídeo foi filmado a partir do navio Sirius, mas não pôde atestar a procedência da outra embarcação no vídeo nem quando ele foi gravado.

Em entrevista à Folha antes de a flotilha partir, o major Rafael Rozenszajn, um dos porta-vozes das Forças Armadas israelenses, indicou que o país não permitiria que os barcos chegassem a Gaza. "As Forças Armadas vão estar preparadas para garantir que o bloqueio seja aplicado de uma forma absoluta na Faixa de Gaza", disse ele na ocasião.

Autoridades de Tel Aviv não responderam a um pedido de comentário da agência Reuters sobre a suposta aproximação de seus navios. Nas redes sociais, o Exército publicou um post em que acusa os integrantes da flotilha de cumplicidade com o grupo terrorista Hamas.

Entre os nomes públicos que participam da missão estão a ativista sueca Greta Thunberg, que, junto com Ávila, foi presa e deportada por forças israelenses em uma das empreitadas anteriores do grupo, em junho. Ao menos mais 12 brasileiros estão na tripulação.

As tensões aumentaram nos últimos dias após a flotilha anunciar ter sido alvo de drones a caminho de Gaza. A Itália e a Espanha mobilizaram barcos do Exército para ajudar em possíveis resgates, mas afirmaram que não irão se envolver militarmente.

Essas embarcações europeias acompanhariam o grupo apenas até certo ponto do percurso, por questões de segurança. Questionada pela Folha, representantes da organização não confirmaram se a escolta ainda segue com a flotilha.

Os governos da Itália e da Grécia publicaram uma nota conjunta em que pedem que Israel garanta a segurança de todos os ativistas da missão e "permita todas as medidas de proteção consular". A relatora especial da ONU para os territórios palestinos ocupados, Francesca Albanese, disse que qualquer interceptação da flotilha "seria mais uma violação do direito internacional".

As últimas tentativas de abrir um corredor humanitário simbólico por mar foram frustradas pelas forças militares israelenses. Renderam, porém, repercussão midiática e maior visibilidade para o movimento contra o bloqueio.

Em maio, a embarcação Conscience foi atingida por dois drones em águas internacionais perto da ilha de Malta, às vésperas de levar 80 integrantes e insumos ao território. Na época, funcionários do governo israelense afirmaram que o barco transportava armamentos ao Hamas, o que foi contestado por uma inspeção maltesa.

A operação atual foi batizada de Global Sumud -"sumud" pode ser traduzido como resiliência, em árabe. Desta vez, a flotilha foi organizada conjuntamente pelos coletivos Global March to Gaza, Sumud Convoy, Sumud Nusantara e coalizão Freedom Flotilla. Eles afirmaram ter arrecadado mais de € 90 mil (R$ 570 mil) em doações.