Governador dos EUA debocha de Trump após críticas a soldados "gordos"

© GovPressOffice

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, debochou do peso do presidente norte-americano, Donald Trump, um dia depois de o secretário da Defesa, Pete Hegseth, ter declarado guerra aberta contra "generais gordos" e "barbudos" nas Forças Armadas dos Estados Unidos.

“Acho que o Comandante Supremo das Forças Armadas tem de ir embora!”, escreveu Gavin Newsom, na sua conta pessoal da rede social X (Twitter).

A publicação incluía uma fotografia de Donald Trump em um restaurante da rede de fast food McDonald’s, na qual era possível ver-se que o magnata tem excesso de peso.

Já na página do gabinete de comunicação, Newsom subiu o tom e divulgou uma fotografia gerada por Inteligência Artificial (IA), que retratava o presidente norte-americano com um hambúrguer do restaurante em cada mão, e vários outros posicionados em uma mesa à sua frente. Atrás dele, pelo menos cinco drones preparavam-se para entregar mais menus.

I guess the Commander in Chief needs to go! https://t.co/nqssJd02pH pic.twitter.com/2EMICwdCOE — Gavin Newsom (@GavinNewsom) September 30, 2025

IT'S COMPLETELY UNACCEPTABLE TO SEE A FAT COMMANDER IN CHIEF IN THE HALLS OF THE WHITE HOUSE! pic.twitter.com/hZtRdJG8b7 — Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) September 30, 2025

“É COMPLETAMENTE INACEITÁVEL VER UM COMANDANTE SUPREMO GORDO NOS CORREDORES DA CASA BRANCA!”, complementou, em um discurso semelhante ao usado pelo chefe de Estado nas redes sociais.

Isto porque, recorde-se, Pete Hegseth anunciou, na terça-feira, uma revisão das normas militares e de equidade que poderá, inclusive, colocar em causa o papel das mulheres em combate. O responsável pelo Pentágono criticou também a aparência dos soldados com excesso de peso, e salientou que todos os testes de aptidão física serão definidos tendo em conta o "padrão masculino mais elevado", avançou o Politico.

"É completamente inaceitável ver generais e almirantes obesos nos corredores do Pentágono. […] Não quero que o meu filho sirva ao lado de soldados que estão em má forma física ou em unidades de combate com mulheres que não conseguem cumprir os mesmos padrões físicos dos homens. […] Se isso significa que nenhuma mulher se qualifica para algumas funções de combate, que assim seja. Essa não é a intenção, mas pode ser o resultado", disse, perante uma plateia que permaneceu em silêncio.

A convocação de centenas de generais e almirantes destacados em todo o mundo para a reunião na base do Corpo de Fuzileiros Navais em Quantico, na Virgínia, pegou de surpresa a hierarquia militar norte-americana e gerou preocupação entre oficiais de alta patente.

O encontro surgiu na senda das recentes mudanças no Pentágono, que passou a designar-se Departamento de Guerra. Vale destacar, contudo, que esta decisão do governo de Donald Trump não foi submetida ao Congresso.