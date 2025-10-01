Notícias ao Minuto
Adolescente é morto durante caça ao ser confundido com esquilo nos EUA

Um jovem de 17 anos foi morto depois de ter sido confundido com um esquilo, enquanto caçava em uma zona rural do estado norte-americano do Iowa; o caso está sob investigação

© Shutterstock

Notícias ao Minuto
01/10/2025 17:23 ‧ há 1 hora por Notícias ao Minuto

Mundo

EUA

Um adolescente de 17 anos foi morto, no último sábado (27), depois de ter sido confundido com um esquilo, enquanto caçava na zona rural de Brighton, no estado norte-americano do Iowa.

 

Carson Ryan foi “confundido com um esquilo”, tendo sido atingido na nuca por um outro caçador, de acordo com um comunicado divulgado pelo Departamento de Recursos Naturais do Iowa.

O jovem foi transportado para uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo.

O caso está sendo investigado pelo Departamento de Recursos Naturais do Iowa e pelo gabinete do xerife do condado de Washington.

A equipe masculina de atletismo da escola secundária de Washington reagiu à morte do adolescente nas redes sociais, tendo dado conta da “devastadora perda”.

“A equipe de atletismo de Washington pede que mantenham a mãe, a família, os colegas de turma e os colegas de equipa de Carson nos vossos corações, enquanto lidamos com [esta] devastadora perda. Os nossos corações estão partidos”, lê-se, em uma publicação divulgada no Facebook.

Entretanto, uma campanha de angariação de fundos na plataforma GoFundMe destinada a “aliviar o fardo financeiro das despesas do funeral e ajudar os seus entes queridos a encontrar alguma paz e estabilidade durante o luto” juntou, até esta quarta-feira, 53.876 dólares (cerca de 275 mil reais), de um objetivo de 70 mil dólares (cerca de 360 mil reais).

“Carson era um filho, amigo e uma luz brilhante para todos que tiveram o privilégio de o conhecer. A sua bondade, humor e espírito genuíno tocaram inúmeras vidas, e a sua perda deixa um vazio imensurável”, detalhou a página.

Governador dos EUA debocha de Trump após críticas a soldados

Governador dos EUA debocha de Trump após críticas a soldados "gordos"

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, considerou que o presidente norte-americano, Donald Trump, "tem de ir embora", depois de o secretário da Defesa, Pete Hegseth, ter criticado os "generais gordos" e "barbudos" nas Forças Armadas

null | 14:12 - 01/10/2025

 

