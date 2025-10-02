Greta Thunberg é detida por forças israelenses em flotilha humanitária

© X/im__Arshu

Greta Thunberg foi uma das pessoas detidas nesta quarta-feira (2) por forças israelenses após a interceptação da flotilha humanitária que seguia em direção a Gaza, em águas internacionais. A ativista sueca era um dos nomes mais conhecidos da missão, que buscava levar ajuda humanitária à região.

Segundo a organização Sumud Global, pelo menos nove embarcações foram interceptadas pela Marinha de Israel, e uma delas chegou a ser abalroada em águas internacionais.

O Ministério das Relações Exteriores de Israel confirmou em publicação no X (antigo Twitter) que “vários navios” foram parados e que seus passageiros estão sendo levados para um porto israelense, onde terão início os procedimentos de deportação para a Europa. O comunicado também afirmou que Greta Thunberg, que estava a bordo do navio líder Alma, “está segura e com boa saúde”, assim como os demais ativistas.

O ministério ainda divulgou um vídeo em que um militar israelense aparece ao lado da jovem, oferecendo-lhe um sanduíche e ajudando-a a vestir um casaco.

Hamas-Sumud passengers on their yachts are making their way safely and peacefully to Israel, where their deportation procedures to Europe will begin. The passengers are safe and in good health. pic.twitter.com/pzzitP5jN8 — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 2, 2025

Entre os detidos estão pelo menos dez brasileiros e um argentino residente no Brasil. O grupo inclui o ativista Thiago Ávila e a deputada federal Luizianne Lins (PT-CE), que estavam a bordo de uma das embarcações interceptadas.

Na lista dos brasileiros detidos estão:

Ariadne Catarina Cardoso Teles

Magno De Carvalho Costa

Luizianne De Oliveira Lins

Gabrielle Da Silva Tolotti

Bruno Sperb Rocha

Mariana Conti Takahashi

Thiago de Ávila e Silva Oliveira

Lucas Farias Gusmão

Mohamad Sami El Kadri

Lisiane Proença Severo

Nicolas Calabrese (argentino, com cidadania italiana, residente no Brasil).