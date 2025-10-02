Notícias ao Minuto
Greta Thunberg é detida por forças israelenses em flotilha humanitária

Ativista sueca estava a bordo do navio Alma quando embarcações foram interceptadas em águas internacionais. Israel afirma que todos os passageiros estão seguros e serão deportados para a Europa; deputada Mariana Mortágua também estava em outro barco

Greta Thunberg é detida por forças israelenses em flotilha humanitária
Notícias ao Minuto

Notícias ao Minuto
02/10/2025 07:19 ‧ há 20 minutos por Notícias ao Minuto

Mundo

Flotilha

Greta Thunberg foi uma das pessoas detidas nesta quarta-feira (2) por forças israelenses após a interceptação da flotilha humanitária que seguia em direção a Gaza, em águas internacionais. A ativista sueca era um dos nomes mais conhecidos da missão, que buscava levar ajuda humanitária à região.

 

Segundo a organização Sumud Global, pelo menos nove embarcações foram interceptadas pela Marinha de Israel, e uma delas chegou a ser abalroada em águas internacionais.

O Ministério das Relações Exteriores de Israel confirmou em publicação no X (antigo Twitter) que “vários navios” foram parados e que seus passageiros estão sendo levados para um porto israelense, onde terão início os procedimentos de deportação para a Europa. O comunicado também afirmou que Greta Thunberg, que estava a bordo do navio líder Alma, “está segura e com boa saúde”, assim como os demais ativistas.

O ministério ainda divulgou um vídeo em que um militar israelense aparece ao lado da jovem, oferecendo-lhe um sanduíche e ajudando-a a vestir um casaco.

 

 

Entre os detidos estão pelo menos dez brasileiros e um argentino residente no Brasil. O grupo inclui o ativista Thiago Ávila e a deputada federal Luizianne Lins (PT-CE), que estavam a bordo de uma das embarcações interceptadas.

Na lista dos brasileiros detidos estão: 

Ariadne Catarina Cardoso Teles
Magno De Carvalho Costa 
Luizianne De Oliveira Lins
Gabrielle Da Silva Tolotti
Bruno Sperb Rocha
Mariana Conti Takahashi
Thiago de Ávila e Silva Oliveira
Lucas Farias Gusmão
Mohamad Sami El Kadri
Lisiane Proença Severo
Nicolas Calabrese (argentino, com cidadania italiana,  residente no Brasil).

Israel intercepta flotilha rumo a Gaza e afirma que levará ativistas para porto

Israel intercepta flotilha rumo a Gaza e afirma que levará ativistas para porto

Os barcos carregavam itens como alimentos não perecíveis, filtros para água, medicamentos, próteses e fórmulas infantis para população palestina que está sendo expulsa de suas terras pelo governo de Israel

Folhapress | 22:12 - 01/10/2025

