Greta Thunberg é detida por forças israelenses em flotilha humanitária

Greta Thunberg foi uma das pessoas detidas nesta quarta-feira (2) por forças israelenses após a interceptação da flotilha humanitária que seguia em direção a Gaza, em águas internacionais. A ativista sueca era um dos nomes mais conhecidos da missão, que buscava levar ajuda humanitária à região.
Segundo a organização Sumud Global, pelo menos nove embarcações foram interceptadas pela Marinha de Israel, e uma delas chegou a ser abalroada em águas internacionais.
O Ministério das Relações Exteriores de Israel confirmou em publicação no X (antigo Twitter) que “vários navios” foram parados e que seus passageiros estão sendo levados para um porto israelense, onde terão início os procedimentos de deportação para a Europa. O comunicado também afirmou que Greta Thunberg, que estava a bordo do navio líder Alma, “está segura e com boa saúde”, assim como os demais ativistas.
O ministério ainda divulgou um vídeo em que um militar israelense aparece ao lado da jovem, oferecendo-lhe um sanduíche e ajudando-a a vestir um casaco.
Hamas-Sumud passengers on their yachts are making their way safely and peacefully to Israel, where their deportation procedures to Europe will begin. The passengers are safe and in good health. pic.twitter.com/pzzitP5jN8— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 2, 2025
Entre os detidos estão pelo menos dez brasileiros e um argentino residente no Brasil. O grupo inclui o ativista Thiago Ávila e a deputada federal Luizianne Lins (PT-CE), que estavam a bordo de uma das embarcações interceptadas.
Na lista dos brasileiros detidos estão:
Ariadne Catarina Cardoso Teles
Magno De Carvalho Costa
Luizianne De Oliveira Lins
Gabrielle Da Silva Tolotti
Bruno Sperb Rocha
Mariana Conti Takahashi
Thiago de Ávila e Silva Oliveira
Lucas Farias Gusmão
Mohamad Sami El Kadri
Lisiane Proença Severo
Nicolas Calabrese (argentino, com cidadania italiana, residente no Brasil).