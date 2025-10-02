Notícias ao Minuto
Procurar

Detidos da flotilha vão ser transferidos para Israel

Ao menos dez brasileiros e um argentino estão entre os detidos após a Marinha de Israel interceptar a flotilha Sumud Global, que tentava levar alimentos e remédios a Gaza. Entre eles estão o ativista Thiago Ávila e a deputada federal Luizianne Lins (PT-CE)

Detidos da flotilha vão ser transferidos para Israel

© Lusa

Notícias ao Minuto
02/10/2025 06:10 ‧ há 1 hora por Notícias ao Minuto

Mundo

Oriente Médio

O Ministério das Relações Exteriores de Israel informou nesta quarta-feira (1º) que parte dos ativistas da flotilha humanitária Sumud Global, detidos nas últimas horas, será transferida para território israelense.

 

Em comunicado divulgado nas redes sociais, a diplomacia israelense afirmou que os presos “estão seguros e em boa saúde” e que os procedimentos de deportação para a Europa já foram iniciados. O documento, porém, não detalha a identidade dos primeiros ativistas a serem transferidos.

Segundo a organização Sumud Global, ao menos 13 embarcações foram interceptadas pela Marinha de Israel, incluindo uma que teria sido abalroada em águas internacionais. A flotilha, formada por cerca de 50 barcos, tenta furar o bloqueio a Gaza para entregar alimentos, água potável, medicamentos e brinquedos.

Entre os detidos estão pelo menos dez brasileiros e um argentino residente no Brasil. O grupo inclui o ativista Thiago Ávila e a deputada federal Luizianne Lins (PT-CE), que estavam a bordo de uma das embarcações interceptadas.

Na lista dos brasileiros detidos estão: 

Ariadne Catarina Cardoso Teles
Magno De Carvalho Costa 
Luizianne De Oliveira Lins
Gabrielle Da Silva Tolotti
Bruno Sperb Rocha
Mariana Conti Takahashi
Thiago de Ávila e Silva Oliveira
Lucas Farias Gusmão
Mohamad Sami El Kadri
Lisiane Proença Severo
Nicolas Calabrese (argentino, com cidadania italiana,  residente no Brasil)
 

Israel intercepta flotilha rumo a Gaza e afirma que levará ativistas para porto

Israel intercepta flotilha rumo a Gaza e afirma que levará ativistas para porto

Os barcos carregavam itens como alimentos não perecíveis, filtros para água, medicamentos, próteses e fórmulas infantis para população palestina que está sendo expulsa de suas terras pelo governo de Israel

Folhapress | 22:12 - 01/10/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você

Mais lidas

1

mundo

Government Shutdown

EUA entram em shutdown após impasse no Congresso sobre orçamento

2

mundo

EUA

Governador dos EUA debocha de Trump após críticas a soldados "gordos"

3

fama

Instagram

Ex-atriz da Globo, Cássia Linhares faz alerta após pegar infecção alimentar

4

fama

LEONARDO-CANTOR

Mulher de Leonardo diz que 'adotou' adolescente para brincar com Zé Felipe e depois o devolveu

5

fama

D4vd

Polícia afirma que jovem descoberta em carro de D4vd estava morta havia semanas

6

fama

Tilly Norwood

Entenda polêmica de Tillly Norwood, atriz gerada por IA que enfureceu Hollywood

7

economia

Imposto de Renda

Novo imposto de renda: veja quem fica isento e quem passa a pagar mais

8

fama

Televisão

Quem é Guilherme Magon, que vem ganhando elogios como Leonardo Roitman em 'Vale Tudo'

9

mundo

Oktoberfest

Após explosões em Munique, Oktoberfest entra em alerta e é fechado

10

brasil

Saúde

SUS lança campanha para vacinação de crianças e adolescentes de até 15 anos