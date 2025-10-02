Detidos da flotilha vão ser transferidos para Israel

© Lusa

O Ministério das Relações Exteriores de Israel informou nesta quarta-feira (1º) que parte dos ativistas da flotilha humanitária Sumud Global, detidos nas últimas horas, será transferida para território israelense.

Em comunicado divulgado nas redes sociais, a diplomacia israelense afirmou que os presos “estão seguros e em boa saúde” e que os procedimentos de deportação para a Europa já foram iniciados. O documento, porém, não detalha a identidade dos primeiros ativistas a serem transferidos.

Segundo a organização Sumud Global, ao menos 13 embarcações foram interceptadas pela Marinha de Israel, incluindo uma que teria sido abalroada em águas internacionais. A flotilha, formada por cerca de 50 barcos, tenta furar o bloqueio a Gaza para entregar alimentos, água potável, medicamentos e brinquedos.

Entre os detidos estão pelo menos dez brasileiros e um argentino residente no Brasil. O grupo inclui o ativista Thiago Ávila e a deputada federal Luizianne Lins (PT-CE), que estavam a bordo de uma das embarcações interceptadas.

Na lista dos brasileiros detidos estão:

Ariadne Catarina Cardoso Teles

Magno De Carvalho Costa

Luizianne De Oliveira Lins

Gabrielle Da Silva Tolotti

Bruno Sperb Rocha

Mariana Conti Takahashi

Thiago de Ávila e Silva Oliveira

Lucas Farias Gusmão

Mohamad Sami El Kadri

Lisiane Proença Severo

Nicolas Calabrese (argentino, com cidadania italiana, residente no Brasil)

