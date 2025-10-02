Notícias ao Minuto
Terremoto nas Filipinas deixa 72 mortos e milhares de desabrigados

O tremor de magnitude 6,9 atingiu a ilha de Cebu e provocou destruição em quase 600 casas. Mais de 20 mil pessoas deixaram suas residências e 110 mil necessitam de ajuda urgente. O governo prometeu apoio rápido às vítimas

© Lusa

Notícias ao Minuto
02/10/2025 06:33 ‧ há 1 hora por Notícias ao Minuto

Mundo

Filipinas

O número de mortos no terremoto que atingiu as Filipinas na terça-feira subiu para 72, informaram nesta quinta-feira (2) os serviços de emergência, que agora concentram esforços em atender centenas de feridos e milhares de desabrigados.

 

Equipes de resgate relataram ter retirado dos escombros de um hotel na cidade de Bogo, próxima ao epicentro, os corpos de uma mulher e uma criança. Na quarta-feira (1º), outra vítima já havia sido localizada no mesmo local, segundo a agência France-Presse. O balanço anterior apontava 69 mortos.

O terremoto, de magnitude 6,9, teve epicentro no mar, próximo à ilha de Cebu, no centro do arquipélago, às 21h59 de terça (hora local). Desde então, mais de 300 réplicas foram registradas, dificultando os trabalhos de resgate, segundo o Instituto Filipino de Vulcanologia e Sismologia.

O governo informou que 294 pessoas ficaram feridas e cerca de 20 mil tiveram que deixar suas casas. Quase 600 residências foram destruídas no norte da ilha de Cebu, obrigando parte da população a dormir ao ar livre.

A governadora da província, Pamela Baricuatro, pediu doações de água potável, alimentos, roupas e abrigo para as famílias afetadas. “Muitas casas foram destruídas e muitas famílias precisam de ajuda para se reerguer. Elas precisam da nossa ajuda, das nossas orações e do nosso apoio”, escreveu no Facebook.

O presidente Ferdinand Marcos Jr. visitou Cebu nesta quinta-feira para avaliar os danos e coordenar a assistência. Ele apresentou condolências às famílias das vítimas e prometeu apoio rápido aos atingidos.

Segundo a Defesa Civil de Cebu, mais de 110 mil pessoas em 42 comunidades precisam de auxílio, sobretudo para reconstruir moradias e retomar meios de subsistência.

O desastre ocorre dias após a passagem da tempestade Bualoi e do tufão Ragasa, que já haviam deixado cerca de 40 mortos no país.

As Filipinas estão entre os países mais vulneráveis a desastres naturais. Localizado no chamado “Anel de Fogo” do Pacífico, o arquipélago sofre constantemente com terremotos e erupções vulcânicas, além de ser atingido, em média, por 20 tufões e tempestades por ano.

Terremoto interrompe Miss Ásia-Pacífico 2025 nas Filipinas; veja

Terremoto interrompe Miss Ásia-Pacífico 2025 nas Filipinas; veja

Abalo sísmico de magnitude 6,9 deixou mais de 60 mortos no país e provocou pânico durante desfile em Manila; organização do concurso garantiu que todas as candidatas estão em segurança.

Notícias ao Minuto | 09:00 - 01/10/2025

