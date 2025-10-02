Dois aviões colidem em baixa velocidade em aeroporto de Nova York

© X/aviationbrk

Dois aviões da Delta Airlines colidiram em baixa velocidade na pista do Aeroporto de LaGuardia, em Queens, Nova York, na noite desta quarta-feira (1º). O incidente envolveu cerca de 93 pessoas e deixou apenas uma com ferimentos leves.

Segundo o New York Post, o acidente ocorreu por volta das 22h (horário local), quando a asa do voo Endeavor Air 5155, que se preparava para decolar com destino a Roanoke, na Virgínia, atingiu a fuselagem do voo Endeavor Air 5047, que havia acabado de pousar vindo de Charlotte, na Carolina do Norte.

Uma comissária de bordo precisou ser levada ao hospital, mas nenhum passageiro ficou ferido, informou a Autoridade Aeroportuária de Nova York e Nova Jersey. O primeiro avião transportava 28 passageiros, enquanto o segundo tinha 57 pessoas a bordo.

Imagens dos danos circulam nas redes sociais, mostrando, entre outros pontos, o nariz de uma das aeronaves danificado. Os passageiros que tiveram a viagem interrompida foram acomodados em hotéis, enquanto a companhia se comprometeu a providenciar alternativas para que todos sigam viagem





Two Delta Air Lines regional aircraft collide at low speed while taxiing at New York City's LaGuardia Airport.



Although a total of 93 people were involved in the incident, only one person, a cabin crew member, was injured.



According to reports, Endeavor flight 5155 was taxiing… pic.twitter.com/arYcTw0hGx — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) October 2, 2025

Em comunicado, a Delta afirmou que suas equipes em LaGuardia estão trabalhando para atender os clientes afetados e que cooperará com as autoridades na investigação do caso. A empresa pediu desculpas pelo transtorno e reforçou que a segurança de passageiros e funcionários é prioridade.

Um incidente semelhante foi registrado em setembro no aeroporto de Nice, na França. Na ocasião, dois aviões, um da Nouvel Air e outro da EasyJet, chegaram a ficar a apenas três metros de uma colisão durante as manobras de pouso e decolagem. O acidente só foi evitado porque a aeronave em aproximação interrompeu o pouso, retomou altitude e conseguiu aterrissar com segurança minutos depois.

