Dois aviões colidem em baixa velocidade em aeroporto de Nova York

A colisão entre duas aeronaves da Delta envolveu 93 pessoas e deixou uma comissária ferida. O incidente ocorreu durante taxiamento, quando um avião que decolaria para a Virgínia atingiu outro que chegava da Carolina do Norte. Passageiros foram realocados em hotéis

© X/aviationbrk

02/10/2025 07:41 ‧ há 3 horas por Notícias ao Minuto

Mundo

EUA

Dois aviões da Delta Airlines colidiram em baixa velocidade na pista do Aeroporto de LaGuardia, em Queens, Nova York, na noite desta quarta-feira (1º). O incidente envolveu cerca de 93 pessoas e deixou apenas uma com ferimentos leves.

 

Segundo o New York Post, o acidente ocorreu por volta das 22h (horário local), quando a asa do voo Endeavor Air 5155, que se preparava para decolar com destino a Roanoke, na Virgínia, atingiu a fuselagem do voo Endeavor Air 5047, que havia acabado de pousar vindo de Charlotte, na Carolina do Norte.

Uma comissária de bordo precisou ser levada ao hospital, mas nenhum passageiro ficou ferido, informou a Autoridade Aeroportuária de Nova York e Nova Jersey. O primeiro avião transportava 28 passageiros, enquanto o segundo tinha 57 pessoas a bordo.

Imagens dos danos circulam nas redes sociais, mostrando, entre outros pontos, o nariz de uma das aeronaves danificado. Os passageiros que tiveram a viagem interrompida foram acomodados em hotéis, enquanto a companhia se comprometeu a providenciar alternativas para que todos sigam viagem
 
 

Em comunicado, a Delta afirmou que suas equipes em LaGuardia estão trabalhando para atender os clientes afetados e que cooperará com as autoridades na investigação do caso. A empresa pediu desculpas pelo transtorno e reforçou que a segurança de passageiros e funcionários é prioridade.

Um incidente semelhante foi registrado em setembro no aeroporto de Nice, na França. Na ocasião, dois aviões, um da Nouvel Air e outro da EasyJet, chegaram a ficar a apenas três metros de uma colisão durante as manobras de pouso e decolagem. O acidente só foi evitado porque a aeronave em aproximação interrompeu o pouso, retomou altitude e conseguiu aterrissar com segurança minutos depois.
 

Passageiro bêbado tenta abrir porta e avião faz pouso de emergência

Passageiro bêbado tenta abrir porta e avião faz pouso de emergência

Um voo da Ryanair entre Londres e Alicante precisou pousar em Toulouse após britânicos embriagados causarem confusão. Um deles tentou abrir a porta da aeronave em pleno ar e acabou preso pela polícia, podendo enfrentar até cinco anos de prisão

Notícias ao Minuto | 05:58 - 30/09/2025

