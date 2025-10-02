Notícias ao Minuto
Procurar

Ataque em sinagoga de Manchester faz quatro feridos; suspeito foi baleado

Durante o Yom Kippur, um homem jogou carro contra pedestres e atacou fiéis com faca em frente à Heaton Park Hebrew Congregation. Polícia controlou a situação, baleou o suspeito e investiga a motivação do crime

Ataque em sinagoga de Manchester faz quatro feridos; suspeito foi baleado

© Peter Byrne/PA Images via Getty Images

Notícias ao Minuto
02/10/2025 07:00 ‧ há 40 minutos por Notícias ao Minuto

Mundo

Reino Unido

Na manhã desta quinta-feira (2), um ataque em frente à sinagoga Heaton Park Hebrew Congregation, em Crumpsall, Manchester, deixou quatro pessoas feridas e mobilizou grande operação policial durante o Yom Kippur, o dia mais sagrado do judaísmo.

 

Segundo a Polícia da Grande Manchester, um carro foi jogado contra pedestres e, em seguida, um homem armado com faca atacou fiéis. O suspeito acabou baleado por agentes à paisana e está sob custódia, recebendo atendimento médico.

As vítimas tiveram ferimentos causados tanto pelas facadas quanto pelo impacto do veículo. Até o momento, não há informações oficiais sobre a gravidade dos ferimentos.

O prefeito de Manchester, Andy Burnham, classificou o episódio como grave, mas disse que o risco imediato foi controlado. Autoridades locais declararam major incident, uma medida que reforça a mobilização de recursos de segurança e emergência, e bloquearam ruas próximas à sinagoga.

A motivação do ataque ainda não foi confirmada, mas a polícia trata o caso como prioridade e segue investigando.

Terremoto nas Filipinas deixa 72 mortos e milhares de desabrigados

Terremoto nas Filipinas deixa 72 mortos e milhares de desabrigados

O tremor de magnitude 6,9 atingiu a ilha de Cebu e provocou destruição em quase 600 casas. Mais de 20 mil pessoas deixaram suas residências e 110 mil necessitam de ajuda urgente. O governo prometeu apoio rápido às vítimas

Notícias ao Minuto | 06:33 - 02/10/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você

Mais lidas

1

mundo

Government Shutdown

EUA entram em shutdown após impasse no Congresso sobre orçamento

2

mundo

EUA

Governador dos EUA debocha de Trump após críticas a soldados "gordos"

3

fama

Instagram

Ex-atriz da Globo, Cássia Linhares faz alerta após pegar infecção alimentar

4

fama

LEONARDO-CANTOR

Mulher de Leonardo diz que 'adotou' adolescente para brincar com Zé Felipe e depois o devolveu

5

fama

Tilly Norwood

Entenda polêmica de Tillly Norwood, atriz gerada por IA que enfureceu Hollywood

6

mundo

Oktoberfest

Após explosões em Munique, Oktoberfest entra em alerta e é fechado

7

fama

Televisão

Quem é Guilherme Magon, que vem ganhando elogios como Leonardo Roitman em 'Vale Tudo'

8

fama

D4vd

Polícia afirma que jovem descoberta em carro de D4vd estava morta havia semanas

9

brasil

Saúde

SUS lança campanha para vacinação de crianças e adolescentes de até 15 anos

10

mundo

Reino Unido

Ataque em sinagoga de Manchester faz quatro feridos; suspeito foi baleado