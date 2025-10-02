Ataque em sinagoga de Manchester faz quatro feridos; suspeito foi baleado

© Peter Byrne/PA Images via Getty Images

Na manhã desta quinta-feira (2), um ataque em frente à sinagoga Heaton Park Hebrew Congregation, em Crumpsall, Manchester, deixou quatro pessoas feridas e mobilizou grande operação policial durante o Yom Kippur, o dia mais sagrado do judaísmo.

Segundo a Polícia da Grande Manchester, um carro foi jogado contra pedestres e, em seguida, um homem armado com faca atacou fiéis. O suspeito acabou baleado por agentes à paisana e está sob custódia, recebendo atendimento médico.

As vítimas tiveram ferimentos causados tanto pelas facadas quanto pelo impacto do veículo. Até o momento, não há informações oficiais sobre a gravidade dos ferimentos.

O prefeito de Manchester, Andy Burnham, classificou o episódio como grave, mas disse que o risco imediato foi controlado. Autoridades locais declararam major incident, uma medida que reforça a mobilização de recursos de segurança e emergência, e bloquearam ruas próximas à sinagoga.

A motivação do ataque ainda não foi confirmada, mas a polícia trata o caso como prioridade e segue investigando.