Terremoto de magnitude 5 atinge Istambul e assusta moradores

Tremor com epicentro no Mar de Mármara balançou prédios e levou pessoas às ruas nesta quinta-feira. Região é considerada de alto risco sísmico, e imagens em shoppings e ruas mostram o impacto do abalo na cidade turca de 16 milhões de habitantes

© Getty

02/10/2025 09:30 ‧ há 1 hora por Notícias ao Minuto

Mundo

Turquia

Um terremoto de magnitude 5 na escala Richter atingiu Istambul, maior cidade da Turquia, na manhã desta quinta-feira.

 

O tremor balançou prédios e assustou moradores, levando muitos a correrem para as ruas, segundo testemunhas ouvidas pela agência Reuters.

A autoridade turca de gestão de desastres (AFAD) informou que o epicentro foi registrado no Mar de Mármara, ao sudoeste da cidade, em uma falha tectônica considerada de alto risco para a região metropolitana, onde vivem cerca de 16 milhões de pessoas.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o momento em que o sismo foi sentido dentro de um shopping no distrito de Maltepe

[Notícia em atualização]

Terremoto nas Filipinas deixa 72 mortos e milhares de desabrigados

Terremoto nas Filipinas deixa 72 mortos e milhares de desabrigados

O tremor de magnitude 6,9 atingiu a ilha de Cebu e provocou destruição em quase 600 casas. Mais de 20 mil pessoas deixaram suas residências e 110 mil necessitam de ajuda urgente. O governo prometeu apoio rápido às vítimas

Notícias ao Minuto | 06:33 - 02/10/2025

