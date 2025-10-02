Terremoto de magnitude 5 atinge Istambul e assusta moradores

© Getty

02/10/2025 09:30 ‧ há 1 hora por Notícias ao Minuto

Um terremoto de magnitude 5 na escala Richter atingiu Istambul, maior cidade da Turquia, na manhã desta quinta-feira.

O tremor balançou prédios e assustou moradores, levando muitos a correrem para as ruas, segundo testemunhas ouvidas pela agência Reuters.

A autoridade turca de gestão de desastres (AFAD) informou que o epicentro foi registrado no Mar de Mármara, ao sudoeste da cidade, em uma falha tectônica considerada de alto risco para a região metropolitana, onde vivem cerca de 16 milhões de pessoas.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o momento em que o sismo foi sentido dentro de um shopping no distrito de Maltepe

[Notícia em atualização]