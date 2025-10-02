Terremoto de magnitude 5 atinge Istambul e assusta moradores

Um terremoto de magnitude 5 na escala Richter atingiu Istambul, maior cidade da Turquia, na manhã desta quinta-feira.
O tremor balançou prédios e assustou moradores, levando muitos a correrem para as ruas, segundo testemunhas ouvidas pela agência Reuters.
A autoridade turca de gestão de desastres (AFAD) informou que o epicentro foi registrado no Mar de Mármara, ao sudoeste da cidade, em uma falha tectônica considerada de alto risco para a região metropolitana, onde vivem cerca de 16 milhões de pessoas.
Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o momento em que o sismo foi sentido dentro de um shopping no distrito de Maltepe
Maltepe'deki bir AVM'de kaydedilen deprem anları.#deprem #istanbul https://t.co/sP28eTYim2 pic.twitter.com/IGKvAGczph— Kulis TV (@KulisTivi) October 2, 2025
[Notícia em atualização]