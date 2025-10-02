Notícias ao Minuto
Itamaraty visitará brasileiros da flotilha detidos em Israel; ao menos 12 foram presos

A informação sobre a visita foi anunciada pelo ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, em uma reunião com parlamentares nesta quinta (2) em Brasília

© Getty Images

Folhapress
02/10/2025 21:12 ‧ há 1 hora por Folhapress

Mundo

Guerra

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Diplomatas do Itamaraty devem visitar nesta sexta-feira (3) os brasileiros detidos por Israel que integravam a flotilha Global Sumud. A informação foi anunciada pelo ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, em uma reunião com parlamentares nesta quinta (2) em Brasília.

 

Membros da chancelaria também confirmaram a informação à Folha de S.Paulo e explicaram que a visita está prevista para sexta devido ao feriado de Yom Kippur nesta quinta (2), dia sagrado do judaísmo. Os barcos foram interceptados na quarta (1º).

Ao menos 12 brasileiros que integravam a flotilha foram detidos, segundo a assessoria do movimento. O grupo é diverso e inclui o ativista Thiago Ávila; Mariana Conti, vereadora de Campinas pelo PSOL; Luizianne Lins, deputada federal pelo PT; e a presidente do PSOL no Rio Grande do Sul, Gabi Tolotti

"Estamos muito preocupados", afirma a deputada federal Fernanda Melchionna (PSOL-RS), que estava na reunião com o ministro. "Reafirmamos a necessidade do imediato regresso dos brasileiros."

A iniciativa tentava romper o bloqueio de Israel e levar ajuda humanitária à Faixa de Gaza. Os organizadores da flotilha afirmam que perderam contato com dois brasileiros, o cineasta Miguel de Castro, que estava no barco Catalina, e o ativista João Aguiar, que estava à bordo do veleiro Mikeno.

O paradeiro deles é desconhecido. Acredita-se que eles também tenham sido detidos, mas não há confirmação. Os organizadores afirmam que não houve mais sinais de navegação desde a interceptação.

Já o fotojornalista Hassan Massoud não foi detido pois ele estava a bordo do barco Shein, com advogados e membros da imprensa, que não entrou na zona de risco de interceptação. Segundo o movimento, a embarcação funcionava como observadora.

O Itamaraty publicou uma nota nesta quinta condenando a interceptação. "O governo brasileiro deplora a ação militar do governo de Israel, que viola direitos e põe em risco a integridade física de manifestantes em ação pacífica. No contexto dessa operação militar condenável, passa a ser de responsabilidade de Israel a segurança das pessoas detidas", afirmou o Ministério das Relações Exteriores.

Tel Aviv afirmou nesta quinta que deportará para a Europa os ativistas da flotilha.

O Ministério de Relações Exteriores israelense afirmou em um post no X que os ativistas "estão a caminho de Israel com segurança e tranquilidade", onde serão iniciados os "procedimentos de deportação para a Europa". A pasta não esclareceu para quais países os detidos serão enviados.

A publicação é acompanhada por uma fotografia de Thiago Ávila sentado ao lado da sueca Greta Thunberg, que também participou da empreitada.

O ministério também disse que nenhuma embarcação conseguiu furar o bloqueio. "Um último barco desta provocação permanece à distância. Caso se aproxime, também será impedido em sua tentativa de entrar em uma zona ativa de combate e romper o bloqueio", afirmou.

Veja, abaixo, a lista de todos os brasileiros detidos.

Ariadne Telles
Bruno Gilga
Gabriele Tolotti
Lisiane Proença
Lucas Gusmão
Luizianne Lins
Magno Costa
Mariana Conti
Mansur Peixoto
Mohamad El Kadri
Nicolas Calabrese
Thiago Ávila

