Drones paralisam aeroporto de Munique por mais de nove horas

O tráfego aéreo foi retomado na manhã desta sexta-feira (3) no Aeroporto de Munique, após mais de nove horas de paralisação provocada pelo sobrevoo de drones de origem desconhecida.

Segundo o portal oficial do aeroporto, os voos voltaram a decolar por volta das 1h50 (horário de Brasília).

De acordo com os aeroportos de Lisboa, Porto e Faro, a suspensão não afetou os voos entre essas cidades portuguesas e Munique, operados por TAP, Lufthansa e Condor.

A operadora do aeroporto informou que 17 voos programados para a noite de quinta-feira (2) foram cancelados, afetando cerca de 3 mil passageiros. Para atender os viajantes retidos, as autoridades disponibilizaram camas de campanha, cobertores, bebidas e alimentos.

Outros 15 voos tiveram de ser desviados para aeroportos em Estugarda, Nuremberg, Frankfurt e até Viena, na Áustria.

As primeiras restrições começaram às 15h30 (horário de Brasília), quando drones foram avistados na região do aeroporto, segundo a Polícia Federal da Alemanha. A suspensão total ocorreu por volta das 16h30 (horário de Brasília), após os equipamentos sobrevoarem diretamente as pistas.

Até o momento, a polícia não conseguiu identificar a origem, a quantidade ou o tipo dos drones detectados.

O incidente ocorre em meio ao último fim de semana da Oktoberfest, tradicional festival de cerveja que atrai centenas de milhares de visitantes a Munique. O evento já havia sido parcialmente interrompido na quarta-feira (1º), após uma ameaça de bomba.

Casos semelhantes vêm sendo registrados em outros países europeus. Em setembro, o aeroporto de Copenhague ficou fechado por quatro horas devido à presença de drones, afetando 20 mil passageiros. Autoridades dinamarquesas levantaram suspeitas de ligação com a Rússia, hipótese negada pelo governo russo.

Nos últimos dias, drones também foram avistados na Polônia, Romênia e sobrevoando áreas próximas ao espaço aéreo da Estônia, em meio a um aumento das tensões na região.





