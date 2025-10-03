Notícias ao Minuto
Mulher acha que tem apendicite, mas descobre parto surpresa em hospital

Aos 26 anos, Megan deu entrada no pronto-socorro com fortes dores abdominais e saiu de lá mãe do pequeno Jaxson. Sem sintomas aparentes de gravidez, a jovem descobriu a gestação apenas minutos antes do parto dentro da ambulância

Uma jovem de 26 anos deu entrada em um hospital de Blackburn, na Inglaterra, com fortes dores abdominais e suspeita de apendicite. Após a realização de exames, os médicos descobriram que, na verdade, ela estava em trabalho de parto. O caso ocorreu em 9 de setembro, mas só ganhou repercussão nesta quinta-feira (2), em reportagem do New York Post.

 

Megan Isherwood, gerente de bar, relatou que sentiu mal-estar durante o expediente e pediu ajuda a uma amiga, acreditando que estava com hipoglicemia. Ao vê-la, Gabbie acionou o serviço de emergência, já que Megan apresentava taquicardia, náuseas e dores intensas no lado direito da barriga. Os sintomas levaram os médicos a solicitar exames de imagem, mas o resultado surpreendeu: um bebê aparecia nas imagens.

Encaminhada às pressas para uma maternidade, Megan não chegou a ser internada. Dentro da ambulância, entrou em trabalho de parto e deu à luz o pequeno Jaxson. "Fiquei sem palavras. Não tive inchaço nem sintomas, ele simplesmente apareceu do nada", disse a jovem ao jornal.

O bebê foi levado para a UTI neonatal com dificuldades respiratórias, enquanto a mãe ficou em observação. Ambos receberam alta no dia 25 de setembro. Sobre o pai da criança, Megan afirmou tratar-se de um rapaz com quem manteve encontros casuais.

