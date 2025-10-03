Taylor Swift lança 'The Life of a Showgirl', que divide as opiniões dos críticos

© <p>Getty Images</p>

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "The Life of a Showgirl", 12º álbum de estúdio de Taylow Swift, foi lançado na madrugada desta sexta-feira. O disco estreou em primeiro lugar no Apple Music e se tornou o álbum mais pré-salvo no Spotify, superando "The Tortured Poets Department", o último da cantora.

A crítica recebeu o disco de forma mista. A Variety, importante revista de entretenimento dos Estados Unidos, disse que "The Life of a Showgirl" é um "álbum de alegria contagiante". Já o jornal inglês The Guardian deu duas estrelas para o disco, que afirmou ser "fraco em melodias".

Enquanto a agência de notícias Reuters avalia que "The Life of a Showgirl" apresenta "um fenômeno pop no auge de seu poder", a revista musical NME disse que se trata de um "raro erro" de Swift, com letras constrangedoras.

Ainda nos Estados Unidos, o The New York Times chamou o disco de "autoindulgente" e a Rolling Stone deu avaliação máxima ao álbum. "Swift atinge todos os seus objetivos, desde novas e emocionantes reviravoltas sonoras até uma narrativa incisiva", escreveu a crítica.

Swift anunciou o lançamento em um podcast esportivo de seu noivo, Travis Kelce, que obteve meio bilhão de visualizações, superando o recorde estabelecido pela aparição do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no programa The Joe Rogan Experience.