Notícias ao Minuto
Procurar

Taylor Swift lança 'The Life of a Showgirl', que divide as opiniões dos críticos

Nas redes sociais e em grandes veículos de comunicação o álbum de Taylor Swift foi classificado como 'juvenil' e 'bobo'

Taylor Swift lança 'The Life of a Showgirl', que divide as opiniões dos críticos

© <p>Getty Images</p>

Folhapress
03/10/2025 18:00 ‧ há 20 minutos por Folhapress

Cultura

Música

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "The Life of a Showgirl", 12º álbum de estúdio de Taylow Swift, foi lançado na madrugada desta sexta-feira. O disco estreou em primeiro lugar no Apple Music e se tornou o álbum mais pré-salvo no Spotify, superando "The Tortured Poets Department", o último da cantora.

 

A crítica recebeu o disco de forma mista. A Variety, importante revista de entretenimento dos Estados Unidos, disse que "The Life of a Showgirl" é um "álbum de alegria contagiante". Já o jornal inglês The Guardian deu duas estrelas para o disco, que afirmou ser "fraco em melodias".

Enquanto a agência de notícias Reuters avalia que "The Life of a Showgirl" apresenta "um fenômeno pop no auge de seu poder", a revista musical NME disse que se trata de um "raro erro" de Swift, com letras constrangedoras.

Ainda nos Estados Unidos, o The New York Times chamou o disco de "autoindulgente" e a Rolling Stone deu avaliação máxima ao álbum. "Swift atinge todos os seus objetivos, desde novas e emocionantes reviravoltas sonoras até uma narrativa incisiva", escreveu a crítica.

Swift anunciou o lançamento em um podcast esportivo de seu noivo, Travis Kelce, que obteve meio bilhão de visualizações, superando o recorde estabelecido pela aparição do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no programa The Joe Rogan Experience.

Com Sabrina Carpenter, Lollapalooza Brasil anuncia line-up de cada dia para 2026

Com Sabrina Carpenter, Lollapalooza Brasil anuncia line-up de cada dia para 2026

O Lollapalooza Brasil também revelou que as vendas de ingressos específicos para cada um dos dias já estão abertas; horários e a divisão por palcos ainda não foram anunciados

Folhapress | 20:00 - 01/10/2025

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

mundo

Guerra

Hamas diz estar "pronto" para aceitar plano de Trump e libertar reféns

2

fama

Justiça

Ex-Masterchef é condenado por estupro de menina de 12 anos em SC

3

esporte

Justiça

Romário pode ter bens leiloados em R$ 10,8 milhões em ação por dívida

4

economia

Imposto de Renda

Trabalhador ganhará até R$ 313 por mês com novo Imposto de Renda

5

economia

Contribuintes

Veja rendimentos isentos do Imposto de Renda após aprovação de projeto na Câmara

6

justica

Violência

Fisiculturista foi esfaqueado no pescoço pela esposa ao acordar, diz polícia de Santa Catarina

7

fama

MILTON-NASCIMENTO

Milton Nascimento recebe diagnóstico de demência por corpos de Lewy, diz filho

8

mundo

Apendicite

Mulher acha que tem apendicite, mas descobre parto surpresa em hospital

9

esporte

Kayo Lopes

Jogador brasileiro Kayo Lopes está na UTI após acidente na Polônia

10

fama

Justiça

Bebê do Nirvana perde nova ação contra banda ao se dizer vítima de abuso sexual