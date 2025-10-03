Hamas diz estar "pronto" para aceitar plano de Trump e libertar reféns

Notícias ao Minuto
A informação foi divulgada pela rede Al Jazeera; o grupo terrorista elogiou o plano do presidente norte-americano e se comprometeu a negociar

Rafael Damas
03/10/2025 17:00 ‧ há 1 hora por Rafael Damas

Mundo

Guerra

Omovimento islamita Hamas anunciou, durante a noite desta sexta-feira, que está "pronto" para aceitar o plano para a paz na Faixa de Gaza delineado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e para libertar todos os reféns israelitas - vivos ou mortos. 

 

"O movimento afirma a sua disponibilidade para entrar imediatamente em negociações através de mediadores para discutir os detalhes deste acordo", afirmou o Hamas num comunicado partilhado no Telegram, citado pela Al Jazeera. 

Ameaça de Trump

Na última segunda-feira (29), o atual Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao lado do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, revelou um plano de cessar-fogo, a libertação dos reféns detidos em Gaza, o desarmamento do movimento palestino Hamas, uma retirada progressiva israelita do território e a criação de uma autoridade de transição supervisionada pelo presidente americano.

No entanto, o Hamas não se manifestou pela proposta e deixou um clima de tenso entre a comunidade internacional, que buscava o fim do conflito com Israel. Nesta sexta-feira (3), Trump voltou a cobrar uma posição do grupo extremista e deu ao Hamas um prazo para aceitar o plano de paz dos EUA para Gaza, garantindo que iria se instalar "um inferno" se este acordo não fosse aceito até domingo.

"Todos os países assinaram! Se este acordo de ÚLTIMA OPORTUNIDADE não for alcançado, um INFERNO como nunca visto antes vai instalar-se contra o Hamas", escreveu Trump na rede Truth Social.

Momentos depois, o Hamas emitiu um comunicado e afirmou aceitar libertar os reféns presos em Gaza e discurtir um plano de paz. O grupo terrorista elogiou o plano do presidente norte-americano e se comprometeu a negociar.

Detidos da flotilha vão ser transferidos para Israel

Detidos da flotilha vão ser transferidos para Israel

Ao menos dez brasileiros e um argentino estão entre os detidos após a Marinha de Israel interceptar a flotilha Sumud Global, que tentava levar alimentos e remédios a Gaza. Entre eles estão o ativista Thiago Ávila e a deputada federal Luizianne Lins (PT-CE)

Notícias ao Minuto | 06:10 - 02/10/2025

 

 

