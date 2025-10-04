Ex-ministra deve se tornar a primeira mulher a liderar o Japão

© Lusa

O PLD – partido que lidera o governo – pode ter perdido a maioria absoluta em ambas as câmaras do Parlamento neste ano, mas a oposição parece estar fragmentada demais para impedir que Takaichi seja eleita primeira-ministra nos próximos dias, na semana de 13 de outubro, segundo a imprensa local.

Sanae Takaichi, de 64 anos, vai suceder Shigeru Ishiba, que havia sido eleito chefe de governo em outubro de 2024 e renunciou no mês passado.

No segundo turno da votação, realizado hoje e restrito apenas aos parlamentares eleitos e membros do PLD, Sanae Takaichi superou o ministro da Agricultura, Shinjiro Koizumi, de 44 anos.

Takaichi terá de assegurar que o PLD – um partido nacionalista de direita que está no poder quase ininterruptamente desde 1955, mas que vem sendo cada vez mais rejeitado pelos eleitores – recupere parte de sua antiga força.

“Com todos vocês, inauguramos uma nova era para o PLD”, declarou a nova líder aos colegas poucos minutos após a eleição.

A nova líder do PLD e provável futura primeira-ministra do Japão terá de lidar com questões como o envelhecimento da população do arquipélago, a colossal dívida nacional, a economia em crise e as crescentes preocupações em relação à imigração.

