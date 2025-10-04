Notícias ao Minuto
Procurar

Ex-ministra deve se tornar a primeira mulher a liderar o Japão

Sanae Takaichi, uma nacionalista de direita, foi eleita hoje líder do Partido Liberal Democrático (PLD) e deverá tornar-se em breve a primeira mulher a ocupar o cargo de primeira-ministra do Japão.

Ex-ministra deve se tornar a primeira mulher a liderar o Japão

© Lusa

Notícias ao Minuto Brasil
04/10/2025 06:37 ‧ há 3 horas por Notícias ao Minuto Brasil

Mundo

Sanae Takaichi

O PLD – partido que lidera o governo – pode ter perdido a maioria absoluta em ambas as câmaras do Parlamento neste ano, mas a oposição parece estar fragmentada demais para impedir que Takaichi seja eleita primeira-ministra nos próximos dias, na semana de 13 de outubro, segundo a imprensa local.

 

Sanae Takaichi, de 64 anos, vai suceder Shigeru Ishiba, que havia sido eleito chefe de governo em outubro de 2024 e renunciou no mês passado.

No segundo turno da votação, realizado hoje e restrito apenas aos parlamentares eleitos e membros do PLD, Sanae Takaichi superou o ministro da Agricultura, Shinjiro Koizumi, de 44 anos.

Takaichi terá de assegurar que o PLD – um partido nacionalista de direita que está no poder quase ininterruptamente desde 1955, mas que vem sendo cada vez mais rejeitado pelos eleitores – recupere parte de sua antiga força.

“Com todos vocês, inauguramos uma nova era para o PLD”, declarou a nova líder aos colegas poucos minutos após a eleição.

A nova líder do PLD e provável futura primeira-ministra do Japão terá de lidar com questões como o envelhecimento da população do arquipélago, a colossal dívida nacional, a economia em crise e as crescentes preocupações em relação à imigração.

Leia Também: Gaza relata intenso bombardeio de Israel mesmo após apelo de Trump

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

esporte

NFL

Morre Arthur Jones, ex-jogador do Baltimore Ravens, aos 39 anos

2

justica

Inglaterra

Pai é condenado a prisão perpétua por matar filho bebê em hospital

3

brasil

Metanol

Metanol: vinho e cerveja também podem estar contaminados?

4

esporte

Justiça

Romário pode ter bens leiloados em R$ 10,8 milhões em ação por dívida

5

justica

Violência

Fisiculturista foi esfaqueado no pescoço pela esposa ao acordar, diz polícia de Santa Catarina

6

mundo

Nicolás Maduro

"Agressão armada" dos EUA quer impor "governos fantoches" na Venezuela

7

tech

Inversion

Empresa dos EUA quer realizar entregas a partir do Espaço

8

fama

tragédia

Apresentadora morre ao pular do 3º andar de prédio para fugir de assalto

9

economia

Petrobrás

Petrobras abre licitação para plataforma que vai ampliar oferta de gás do pré-sal

10

fama

Justiça

Rapper Sean 'Diddy' Combs é condenado a quatro anos de prisão