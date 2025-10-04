Trump deixa aviso ao Hamas sobre plano de paz: "Não tolerarei atrasos"

© Lusa

“Agradeço a Israel por ter suspendido temporariamente os bombardeios para permitir a conclusão da libertação dos reféns e do acordo de paz. O Hamas deve agir rapidamente, caso contrário, tudo estará perdido. Não tolerarei atrasos, como muitos acreditam que acontecerão”, escreveu o presidente dos Estados Unidos na rede social Truth.

Trump reforçou que não aceitará “nenhum resultado em que Gaza volte a representar uma ameaça” à paz regional. “Vamos em frente, RÁPIDO! Todos serão tratados com justiça!”.

O plano de paz apresentado pelo presidente norte-americano na segunda-feira, na Casa Branca, e aceito pelo primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, prevê o fim imediato da guerra, a libertação dos reféns do Hamas e a formação de um governo de transição para Gaza, supervisionado pelo presidente dos EUA e pelo ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair.

A proposta também inclui a desmilitarização da Faixa de Gaza e a possibilidade de negociar, futuramente, a criação de um Estado palestino — hipótese já descartada por Netanyahu.

A Casa Branca confirmou que o enviado especial de Trump para o Oriente Médio, Steve Witkoff, viajará hoje para o Cairo, no Egito, a fim de dar seguimento às negociações sobre o plano de paz antes de sua implementação.

Hoje, os hospitais da Faixa de Gaza registraram pelo menos 29 mortes após ataques de Israel, em meio às negociações do plano de paz.

O Exército de Israel informou que interrompeu a operação de invasão terrestre, mas mantém o uso de fogo defensivo.

A Cidade de Gaza sofreu pelo menos três ataques israelenses nesta manhã. Segundo o balanço divulgado, 22 mortes ocorreram na própria cidade, além de mais duas nos hospitais Al Awda e Al Aqsa, e outras cinco no hospital Nasser.

Os ataques aconteceram depois que o Hamas anunciou estar disposto a libertar os reféns, uma das exigências do plano de paz de Donald Trump.

