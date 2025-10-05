Notícias ao Minuto
Após bloqueio de tropas em Portland, Trump anuncia envio para Chicago

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou o envio de 300 soldados para a cidade de Chicago, horas depois da justiça federal ter bloqueado o envio de tropas para outra cidade, Portland.

05/10/2025 06:37 ‧ há 1 hora por Notícias ao Minuto Brasil

Mundo

Estados Unidos

A porta-voz da Presidência dos Estados Unidos, Abigail Jackson, confirmou no sábado que Trump autorizou o envio de membros da Guarda Nacional do Estado de Illinois para Chicago, citando o que chamou de “distúrbios violentos e ilegalidade contínuos”.

 

O governador de Illinois, J.B. Pritzker, afirmou ter recebido um ultimato da Casa Branca, algo que classificou como “absolutamente ultrajante e antiamericano”.

As tensões em torno das operações policiais contra a imigração em Chicago e arredores aumentaram nas últimas semanas, com protestos sendo, na maior parte dos casos, dispersados com gás lacrimogêneo e acompanhados da prisão de cidadãos norte-americanos.

No sábado, a secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, declarou em uma mensagem na rede social X que os agentes federais estão sendo alvo de ataques violentos.

Uma cidadã norte-americana foi baleada em Chicago por agentes de imigração depois de, supostamente, ter apontado uma arma para eles.

A situação também está tensa na cidade de Portland, no estado do Oregon, onde manifestantes protestam há vários dias em frente às instalações do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE, na sigla em inglês).

No entanto, uma juíza federal bloqueou, por pelo menos 14 dias, a mobilização de cerca de 200 soldados da Guarda Nacional para Portland, concluindo que Trump provavelmente estava abusando do poder que lhe é conferido pela Constituição.

Karin J. Immergut – juíza nomeada pelo atual presidente – afirmou que os protestos não representam “risco de rebelião” e podem ser controlados pelas “forças policiais regulares”.

No dia 28 de setembro, Trump anunciou a decisão de enviar tropas e autorizou o uso da “força total” em Portland, cidade que disse estar “devastada pela guerra”.

A governadora do Oregon, Tina Kotek, conversou com Trump no fim de setembro e declarou que a mobilização era desnecessária.

“Não há insurreição, não há ameaça à segurança nacional e não há necessidade de tropas militares em nossa grande cidade”, disse Kotek, pedindo ainda que a população “não caia na provocação”, evitando violência ou vandalismo.

O presidente norte-americano também ordenou o envio de tropas para Los Angeles (Califórnia), Washington, D.C., e Memphis (Tennessee), aumentando a presença militar e de forças federais em cidades governadas por democratas.

Um juiz federal na Califórnia determinou que o envio de tropas para Los Angeles – o primeiro ordenado pelo presidente republicano para reprimir protestos contra a imigração – era ilegal.

