Elevador cai do 7º andar com mulher enquanto marido tentava salvá-la

Momentos antes do acidente, Pelin conseguiu telefonar para o marido, Gokhan Kiyga, informando que o elevador havia travado. Imagens de câmeras de segurança mostram o homem chegando acompanhado de dois vizinhos para tentar resgatá-la.

© Reprodução / X

Guilherme Bernardo
05/10/2025 09:12 ‧ há 5 horas por Guilherme Bernardo

Mundo

Turquia

Um trágico acidente em Tarso, na Turquia, terminou com a morte de Pelin Yasot Kiyga, de 27 anos, na manhã da última terça-feira (30/9). A jovem havia acabado de entrar no elevador do prédio onde morava, a caminho do trabalho, quando o equipamento apresentou uma falha grave nos cabos e despencou sete andares.

 

Momentos antes do acidente, Pelin conseguiu telefonar para o marido, Gokhan Kiyga, informando que o elevador havia travado. Imagens de câmeras de segurança mostram o homem chegando acompanhado de dois vizinhos para tentar resgatá-la.

 

Nas gravações, Gokhan aparece forçando as portas do elevador na tentativa desesperada de alcançar a esposa. Em seguida, um estrondo é ouvido e, logo depois, o equipamento despenca. Sem conseguir evitar a queda, o marido corre em direção às escadas na tentativa de alcançar Pelin, chegando a se ferir no pé durante a descida apressada.

A jovem foi retirada com vida dos destroços e levada para um hospital próximo. No entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu pouco após dar entrada na emergência.

A tragédia gerou grande repercussão na cidade e levantou questionamentos sobre as condições de manutenção do edifício. As autoridades abriram uma investigação para apurar as causas da queda. Segundo informações da polícia, 17 pessoas já foram interrogadas, incluindo responsáveis pelo prédio e técnicos ligados à manutenção do elevador.

A morte de Pelin, presenciada em parte pelo próprio marido, chocou familiares, vizinhos e amigos, que aguardam respostas sobre as responsabilidades pelo acidente.

Leia Também: Ex-jogador que agrediu namorada com 61 socos é estuprado na prisão

