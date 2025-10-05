Dois mortos e 12 feridos em "tiroteio em massa" no centro do Alabama

© Getty Images

Pelo menos duas pessoas morreram e 12 — incluindo duas crianças — ficaram feridas após um “tiroteio em massa” no centro de Montgomery, no estado norte-americano do Alabama, na noite de sábado.

De acordo com a imprensa dos Estados Unidos, o incidente aconteceu por volta das 23h30 de sábado (5h30 da manhã de domingo em Lisboa), quando vários homens armados trocaram tiros em meio a uma multidão na área turística da cidade.

“Eram dois grupos envolvidos, que basicamente começaram a atirar um contra o outro no meio da multidão”, afirmou o chefe do Departamento de Polícia de Montgomery, James Graboys, citado pela agência Associated Press (AP). Ele acrescentou que os atiradores “não se importaram com as pessoas ao redor no momento do ataque”.

A tenente do Departamento de Polícia de Montgomery, Tina McGriff, informou que uma das vítimas fatais era uma mulher e que duas crianças estão entre os feridos, sendo uma delas em estado grave.

“No total, três vítimas continuam em estado crítico e outras nove tiveram ferimentos sem risco de morte”, explicou McGriff.

“Os detetives estão ativamente em busca de pistas e analisando provas, incluindo depoimentos de testemunhas e imagens de câmeras de segurança”, acrescentou. “Pedimos que qualquer pessoa com informações relacionadas a este caso se apresente. Até mesmo o menor detalhe pode ser crucial para ajudar os investigadores a identificar os responsáveis.”

Em entrevista ao canal local WSFA, o prefeito de Montgomery, Steven Reed, disse que os envolvidos abriram fogo contra a multidão enquanto a polícia patrulhava “a menos de 15 metros de ambos os lados” do local.

“Estamos orando pelas vítimas dessa atrocidade. Estamos orando por suas famílias e amigos. Estamos orando por nossa cidade”, destacou. “Milhares de pessoas estiveram na cidade neste fim de semana, e bastou uma ou duas para mudar completamente o resultado.”

O procurador-geral do Alabama, Steve Marshall, também divulgou um comunicado expressando suas “mais profundas condolências” às vítimas e afirmou que o tiroteio “sublinha, mais uma vez, que a capital está em crise”.

“Continuo preocupado com a recusa obstinada da liderança municipal em reconhecer que há um problema sério”, criticou.

O incidente, sublinhou a AP, ocorreu numa noite movimentada numa área da cidade que atrai muitos turistas. Na noite de sábado, houve um jogo de futebol americano entre a Universidade de Tuskegee e o Morehouse College e foi inaugurada uma roda gigante e outras atrações no centro da cidade.

