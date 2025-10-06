Trump confirma novo ataque no Caribe e sugere ações antidrogas em solo

Notícias ao Minuto
Os Estados Unidos confirmaram mais um ataque a uma embarcação no Caribe. Donald Trump afirmou que, diante do sucesso das operações navais, Washington pode iniciar ações em terra para combater cartéis e traficantes ligados ao tráfico internacional de drogas

06/10/2025 04:00 ‧ há 1 hora

Os Estados Unidos realizaram mais um ataque a uma embarcação que navegava no Caribe, confirmou o presidente Donald Trump, ao sugerir que Washington pode em breve levar suas operações antidrogas do mar para o território terrestre.

 

Durante o discurso de comemoração dos 250 anos da Marinha norte-americana, neste domingo, na Estação Naval de Norfolk, na Virgínia, Trump afirmou que as ações contra barcos de traficantes têm sido tão bem-sucedidas que já não há embarcações na região.

Nas últimas semanas, a Marinha tem apoiado nossa missão de eliminar completamente os terroristas dos cartéis. Não encontramos nenhum. Nem mesmo barcos de pesca, ninguém mais quer entrar na água, declarou.

O presidente mencionou o ataque mais recente, ocorrido no sábado à noite, mas não forneceu detalhes. Ao ser questionado por jornalistas na volta à Casa Branca, limitou-se a dizer que sua equipe repassaria as informações.

Trump advertiu ainda que, após o fracasso em localizar traficantes no mar, os Estados Unidos terão de começar a procurá-los em terra.

Na sexta-feira, o Pentágono anunciou outra incursão militar no Caribe contra embarcações suspeitas de tráfico de drogas, a quarta operação do tipo desde o início de setembro.

Cada um desses barcos é responsável pela morte de 25 mil norte-americanos e suas famílias. Quando se olha por esse prisma, o que estamos fazendo é um ato de bondade, afirmou o presidente diante das tropas.

De acordo com as autoridades norte-americanas, ao menos 21 pessoas foram mortas nos ataques até o momento.

