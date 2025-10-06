Primeiro-ministro francês pede demissão e agrava crise política

© Nathan Laine/Bloomberg via Getty Images

O primeiro-ministro da França, Sébastien Lecornu, apresentou nesta segunda-feira (6) sua renúncia ao presidente Emmanuel Macron, segundo informações da emissora BFM TV. O Palácio do Eliseu confirmou que Macron aceitou o pedido, aprofundando o impasse político no país.

Lecornu havia assumido o cargo em 9 de setembro, substituindo François Bayrou, mas enfrentava forte pressão da oposição e da direita francesa. As críticas se intensificaram após o anúncio, no domingo (5), de parte de sua nova equipe de governo — composta por 16 ministros e dois secretários de Estado, majoritariamente de centro-direita, incluindo nomes que já haviam integrado o gabinete anterior.

A oposição reagiu de imediato. Marine Le Pen, líder da extrema-direita, classificou o novo gabinete como “patético” e voltou a defender eleições antecipadas, acusando o governo de “manter no poder quem levou a França à bancarrota”, em referência à volta de Bruno Le Maire ao Ministério da Economia.

Lecornu era o quarto primeiro-ministro nomeado por Macron em menos de um ano, reflexo da instabilidade política causada pelo parlamento fragmentado e pela dificuldade de aprovar medidas de austeridade.

Ele deveria apresentar sua declaração de política geral à Assembleia Nacional nesta terça-feira (7), mas a renúncia interrompe o que seria sua primeira grande tentativa de consolidar apoio parlamentar.