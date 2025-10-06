Três jovens morrem queimados após falha em portas de Tesla nos EUA

© Facebook/Krysta Tsukahara

Três estudantes morreram após o Tesla Cybertruck em que estavam se incendiar na Califórnia (EUA), em 27 de novembro do ano passado. O veículo travou automaticamente após a colisão, impedindo que os ocupantes conseguissem sair.

As vítimas foram identificadas como Soren Dixon, de 19 anos, que dirigia o carro, e os passageiros Jack Nelson, de 20, e Krysta Tsukahara, de 19. Um quarto ocupante sobreviveu após um transeunte quebrar o vidro com um galho de árvore, conseguindo retirá-lo do veículo em chamas.

De acordo com um relatório judicial obtido pelo San Francisco Chronicle, Krysta sobreviveu ao impacto inicial e estava consciente quando o fogo começou, mas ficou presa devido a uma falha no sistema elétrico das portas, que travou após o desligamento da bateria. A jovem morreu por inalação de fumaça e queimaduras.

Os pais da vítima, Carl e Noelle Tsukahara, processaram a Tesla, alegando negligência e “desprezo consciente” pela segurança dos consumidores. O advogado da família, Roger Dreyer, afirmou que a montadora “sabe que esse problema existe e continuará acontecendo, mas não faz nada além de vender carros que podem aprisionar pessoas”.

Durante o depoimento no Tribunal Superior do Condado de Alameda, especialistas explicaram que as portas dos veículos Tesla dependem de uma bateria de 12 volts, que pode falhar após um acidente, e que o botão manual de emergência é de difícil localização.

O processo cita mais de 30 relatos semelhantes envolvendo falhas nos sistemas de abertura das portas de veículos da marca. A Tesla, controlada por Elon Musk, ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso.