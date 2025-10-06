Notícias ao Minuto
Os imunologistas Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi receberam o Nobel de Medicina de 2025 por pesquisas que explicam como o corpo evita atacar a si mesmo. O prêmio inaugura a semana de anúncios dos Nobel em Estocolmo e Oslo

Nobel da Medicina vai para Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell e S. Sakaguchi

06/10/2025 06:40

O Prêmio Nobel de Medicina de 2025 foi concedido aos imunologistas Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi por suas descobertas sobre a tolerância imunológica periférica, mecanismo essencial para evitar que o sistema imunológico ataque o próprio organismo.

 

Ao longo da semana, serão anunciados os vencedores das demais categorias: Física, Química, Literatura e Paz. O último prêmio, de Economia, será divulgado apenas na segunda-feira, 13 de outubro.

Todos os anúncios ocorrem em Estocolmo, Suécia, com exceção do Nobel da Paz, tradicionalmente concedido pelo Comitê Norueguês do Nobel, em cerimônia no Instituto Nobel Norueguês, em Oslo.

Nesta edição, o Nobel da Paz tem atraído atenção especial por incluir entre os cotados o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nome que divide opiniões em todo o mundo.

[Notícia em atualização]

