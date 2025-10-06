Notícias ao Minuto
Procurar

Rússia rejeita acusações de envio de drones e alerta para escalada na Europa

Kremlin reage a acusações de Berlim e nega envolvimento no envio de drones à União Europeia. Moscou acusa a Otan e países europeus de fomentar tensões militares e alerta que o aumento de manobras e da presença ocidental na fronteira pode levar a uma nova escalada

Rússia rejeita acusações de envio de drones e alerta para escalada na Europa

© Lusa

Notícias ao Minuto
06/10/2025 11:15 ‧ há 1 hora por Notícias ao Minuto

Mundo

Rússia

A Rússia negou nesta segunda-feira (6) ter enviado drones para a Alemanha e outros países da União Europeia, acusando a Otan e as nações europeias de estarem preparando uma escalada militar.

 

“Não há base para acusar a Rússia disso”, afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, em uma coletiva de imprensa por telefone. Ele classificou como “estranha” a questão dos drones e criticou políticos europeus por culparem Moscou “sem qualquer fundamento”.

Peskov citou o caso de um jovem detido na Europa por pilotar um drone e destacou que ele “não tinha nenhuma ligação com a Rússia”, em resposta às declarações do chanceler alemão, Friedrich Merz, que sugeriu que Moscou poderia estar por trás do envio dos equipamentos à UE.

O vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Alexander Grushko, também comentou o caso, dizendo que a Polônia ignorou as propostas de diálogo feitas por Moscou sobre o tema.

Grushko criticou Varsóvia por recorrer à Otan e acionar o artigo 4º da aliança, em vez de manter contato direto com a Rússia. Ele afirmou que “a Europa está caminhando para uma escalada”, apontando o aumento da ajuda militar ocidental à Ucrânia.

O diplomata acusou ainda a Otan de realizar manobras “cada vez mais agressivas”, incluindo operações ofensivas e voos de bombardeiros próximos das fronteiras russas.

“A política europeia está claramente orientada para o confronto com Moscou”, disse Grushko. Segundo ele, o número de exercícios militares da aliança tem crescido, com “operações ofensivas, desembarque de tropas, aumento das atividades de espionagem aérea e presença maior de armas nucleares”.

“Os bombardeiros estratégicos americanos estão voando perto das nossas fronteiras”, concluiu o vice-ministro russo.

Europa vive histeria militar e Rússia pode responder, diz Putin

Europa vive histeria militar e Rússia pode responder, diz Putin

Russo nega intenção de atacar a Otan e ironiza afirmação de Trump de que suas forças são 'um tigre de papel'; presidente diz que não é um imperador, elogia os Brics e afirma buscar a normalização das relações com os EUA

Folhapress | 16:12 - 02/10/2025

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

fama

Garrett Olson

Antes e Depois: Influencer perde 150 kg e retira 7 kg de excesso de pele

2

mundo

Tesla

Três jovens morrem queimados após falha em portas de Tesla nos EUA

3

brasil

Metanol

'Estou destruída, parece que tomei a cachaça desse mundo todo', disse vítima de metanol

4

mundo

França

Primeiro-ministro francês pede demissão e agrava crise política

5

esporte

Pinheiros

Morre em acidente de moto o ginasta Guilherme Augusto, de 20 anos

6

lifestyle

Frango

O que acontece quando você tira a pele do frango antes de cozinhar

7

brasil

Metanol

Metanol: sobe para 225 casos de intoxicação no BR; novo estado na lista

8

justica

Violência doméstica

Mulher deixa pedido de socorro em rolo de papel higiênico em SC: Cárcere privado

9

fama

Tina Turner

Morre aos 67 anos Ike Turner Jr., filho de Ike e Tina Turner

10

mundo

EUA

Trump confirma novo ataque no Caribe e sugere ações antidrogas em solo