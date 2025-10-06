Rússia rejeita acusações de envio de drones e alerta para escalada na Europa

© Lusa

A Rússia negou nesta segunda-feira (6) ter enviado drones para a Alemanha e outros países da União Europeia, acusando a Otan e as nações europeias de estarem preparando uma escalada militar.

“Não há base para acusar a Rússia disso”, afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, em uma coletiva de imprensa por telefone. Ele classificou como “estranha” a questão dos drones e criticou políticos europeus por culparem Moscou “sem qualquer fundamento”.

Peskov citou o caso de um jovem detido na Europa por pilotar um drone e destacou que ele “não tinha nenhuma ligação com a Rússia”, em resposta às declarações do chanceler alemão, Friedrich Merz, que sugeriu que Moscou poderia estar por trás do envio dos equipamentos à UE.

O vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Alexander Grushko, também comentou o caso, dizendo que a Polônia ignorou as propostas de diálogo feitas por Moscou sobre o tema.

Grushko criticou Varsóvia por recorrer à Otan e acionar o artigo 4º da aliança, em vez de manter contato direto com a Rússia. Ele afirmou que “a Europa está caminhando para uma escalada”, apontando o aumento da ajuda militar ocidental à Ucrânia.

O diplomata acusou ainda a Otan de realizar manobras “cada vez mais agressivas”, incluindo operações ofensivas e voos de bombardeiros próximos das fronteiras russas.

“A política europeia está claramente orientada para o confronto com Moscou”, disse Grushko. Segundo ele, o número de exercícios militares da aliança tem crescido, com “operações ofensivas, desembarque de tropas, aumento das atividades de espionagem aérea e presença maior de armas nucleares”.

“Os bombardeiros estratégicos americanos estão voando perto das nossas fronteiras”, concluiu o vice-ministro russo.