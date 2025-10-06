Juíza que contrariou Trump tem casa destruída em incêndio nos EUA

© Reprodução / South Carolina Judicial Branch

A casa da juíza norte-americana Diane Goodstein, na Carolina do Sul, Estados Unidos, foi destruída em um enorme incêndio no último fim de semana.

As causas do incêndio não foram ainda apuradas, informou o Departamento de Justiça do Estado, contudo a magistrada está sendo alvo de várias ameaças depois de ter tomado uma decisão judicial contra o presidente do país, Donald Trump.

O incêndio começou por volta do meio-dia de sábado e rapidamente consumiu o imóvel de três andares, localizado em uma área de difícil acesso.

Do incidente resultaram três feridos, um deles é o marido da juíza. O ex-senador democrata Arnold Godstein ficou ferido depois de, supostamente, ter pulado de uma das janelas da casa para fugir às chamas. Teria sido resgatado em uma área de arbustos na parte traseira da residência e teria sofrido várias fraturas.

Já Diana Goodstein, de 69 anos, estava passeando com os cães na praia quando começaram as chamas .

Vale lembrar que o Departamento da Justiça da administração Trump tinha exigido os dados de mais de 3,3 milhões de eleitores, incluindo nomes, moradas, datas de nascimento, cartas de condução e números de Segurança Social. Segundo o 'The Post', a intenção era a de tentar perceber se havia imigrantes em situação irregular com autorização para votar.

A eleitora Anne Crook colocou uma ação preventiva em tribunal contra este pedido e a juíza Diane Goodstein decidiu contra o Governo norte-americano, suspendendo a ordem.

A polícia estadual está investigando se o incêndio foi criminoso, dado que a juíza estava recebendo ameaças de morte na sequência da sua decisão contra a administração Trump.