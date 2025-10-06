Notícias ao Minuto
Procurar

Juíza que contrariou Trump tem casa destruída em incêndio nos EUA

Casa de Diane Goodstein ficou totalmente destruída, como poderá ver pelas imagens do vídeo abaixo. Juíza tinha travado, dias antes, uma decisão do presidente dos Estados Unidos da América.

Juíza que contrariou Trump tem casa destruída em incêndio nos EUA Vídeo
Notícias ao Minuto

Mais Vistos

Antes e Depois: Influencer perde 150 kg e retira 7 kg de excesso de pele

Antes e Depois: Influencer perde 150 kg e retira 7 kg de excesso de pele

Conheça os alimentos que podem ajudar a melhorar o seu humor

Conheça os alimentos que podem ajudar a melhorar o seu humor

Relacionados

Jojo Todynho apresenta queixa contra internauta por comentários racistas

Jojo Todynho apresenta queixa contra internauta por comentários racistas

Dwayne Johnson encanta as redes com vídeo das filhas o maquiando

Dwayne Johnson encanta as redes com vídeo das filhas o maquiando

Lewis Hamilton visita a sede da Ferrari e realiza sonho de infância; veja

Lewis Hamilton visita a sede da Ferrari e realiza sonho de infância; veja

Ex-jogador detona Lionel Messi após comemoração no México

Ex-jogador detona Lionel Messi após comemoração no México

Homem ataca gerente de supermercado com pá no Mato Grosso; veja

Homem ataca gerente de supermercado com pá no Mato Grosso; veja

Veja: Trump dança ao som de "YMCA" em comício antes de sua posse

Veja: Trump dança ao som de "YMCA" em comício antes de sua posse

A comemoração de Lionel Messi no México que está dando o que falar

A comemoração de Lionel Messi no México que está dando o que falar

Vídeo viral: Cadela leva cria 'à beira da morte' ao veterinário

Vídeo viral: Cadela leva cria 'à beira da morte' ao veterinário

Duda Reis está encantada com a maternidade. "Só falta explodir de amor"

Duda Reis está encantada com a maternidade. "Só falta explodir de amor"

Explosão do Starship cria cenário de ‘chuva’ de meteoros; veja

Explosão do Starship cria cenário de ‘chuva’ de meteoros; veja

Juíza que contrariou Trump tem casa destruída em incêndio nos EUA

Casa de Diane Goodstein ficou totalmente destruída, como poderá ver pelas imagens do vídeo abaixo. Juíza tinha travado, dias antes, uma decisão do presidente dos Estados Unidos da América.

© Reprodução /   South Carolina Judicial Branch

© Reprodução /   South Carolina Judicial Branch

Rafael Damas
06/10/2025 14:24 ‧ há 4 horas por Rafael Damas

Mundo

Carolina do Sul

A casa da juíza norte-americana Diane Goodstein, na Carolina do Sul, Estados Unidos, foi destruída em um enorme incêndio no último fim de semana. 

 

As causas do incêndio não foram ainda apuradas, informou o Departamento de Justiça do Estado, contudo a magistrada  está sendo alvo de várias ameaças depois de ter tomado uma decisão judicial contra o presidente do país, Donald Trump.

O incêndio começou por volta do meio-dia de sábado e rapidamente consumiu o imóvel de três andares, localizado em uma área de difícil acesso.

Do incidente resultaram três feridos, um deles é o marido da juíza. O ex-senador democrata Arnold Godstein ficou ferido depois de, supostamente, ter pulado de uma das janelas da casa para fugir às chamas. Teria sido resgatado em uma área de arbustos na parte traseira da residência e teria sofrido várias fraturas.

Já Diana Goodstein, de 69 anos, estava passeando com os cães na praia quando começaram as chamas .

Vale lembrar que o Departamento da Justiça da administração Trump tinha exigido os dados de mais de 3,3 milhões de eleitores, incluindo nomes, moradas, datas de nascimento, cartas de condução e números de Segurança Social. Segundo o 'The Post', a intenção era a de tentar perceber se havia imigrantes em situação irregular com autorização para votar.

A eleitora Anne Crook colocou uma ação preventiva em tribunal contra este pedido e a juíza Diane Goodstein decidiu contra o Governo norte-americano, suspendendo a ordem.

A polícia estadual está investigando se o incêndio foi criminoso, dado que a juíza estava recebendo ameaças de morte na sequência da sua decisão contra a administração Trump.

EUA sob Trump desaceleram, e 'caça' a imigrantes distorce taxa de desemprego

EUA sob Trump desaceleram, e 'caça' a imigrantes distorce taxa de desemprego

Sob Donald Trump, a economia dos Estados Unidos perdeu força, mas o mercado de trabalho segue aquecido por causa da redução na entrada de imigrantes. A combinação de tarifas, inflação persistente e restrições à imigração gera incerteza e pressiona o Federal Reserve em sua política de juros

Folhapress | 07:40 - 06/10/2025

 

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

politica

Negócios

Lula conversa com Trump, pede encontro presencial e fim de tarifas

2

fama

Garrett Olson

Antes e Depois: Influencer perde 150 kg e retira 7 kg de excesso de pele

3

mundo

Carolina do Sul

Juíza que contrariou Trump tem casa destruída em incêndio nos EUA

4

fama

Vale Tudo

Manuela Dias diz que teve 'dó' de matar Odete e rebate críticas por 'Vale Tudo'

5

esporte

Pinheiros

Morre em acidente de moto o ginasta Guilherme Augusto, de 20 anos

6

esporte

Felipe Longo

Goleiro que nunca jogou se prepara para substituir Hugo no Corinthians

7

fama

Hungria

Ministro da Saúde diz que exame do rapper Hungria deu negativo para metanol

8

fama

Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez mostra detalhes únicos da casa onde vive com Ronaldo

9

fama

Céline Dion

Céline Dion faz rara aparição com filhos em espetáculo de Paul McCartney

10

mundo

Tesla

Três jovens morrem queimados após falha em portas de Tesla nos EUA