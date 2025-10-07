Notícias ao Minuto
Javier Milei lança livro e faz show de rock em meio à crise na Argentina

Em evento com luzes, chamas e paródia musical, o presidente argentino apresentou A Construção do Milagre enquanto enfrenta turbulências econômicas, derrotas no Congresso e eleições legislativas marcadas para o fim de outubro

© X/GordoEdicion

© X/GordoEdicion

07/10/2025 07:30 ‧ há 1 hora

Mundo

Argentina

O presidente da Argentina, Javier Milei, lançou na noite desta segunda-feira (6) o livro La Construcción del Milagro (“A Construção do Milagre”). Fiel ao seu estilo performático, o evento foi marcado por um tom de espetáculo e irreverência, com direito a luzes, chamas e música ao vivo, um verdadeiro show à la Milei.

 

O lançamento ocorre em meio à forte crise econômica e política que o governo argentino enfrenta. Mesmo assim, o presidente buscou transmitir uma imagem de confiança e ousadia. No palco, Milei cantou uma versão adaptada da música Tu Vicio, de Charly García, trocando o refrão por “Sou o mais liberal, não me pode pisar porque sou capitalista”, segundo o jornal O Globo.

Com 573 páginas, o livro chega às livrarias em um dos momentos mais delicados dos dois anos de mandato do presidente,  a menos de três semanas das eleições legislativas de meio de mandato, marcadas para 26 de outubro.

Nos últimos meses, Milei sofreu derrotas no Congresso, que derrubou dois de seus vetos, um deles ao financiamento de universidades públicas e outro à verba de uma clínica pediátrica. As decisões representam novos desafios à política de austeridade do líder ultraliberal, em meio à instabilidade financeira, à desvalorização do peso e ao nervosismo dos mercados às vésperas do pleito.

Em setembro, o Parlamento já havia revertido outro veto presidencial, referente a uma lei que ampliava subsídios a pessoas com deficiência, aumentando a pressão sobre o governo.

 

Candidato de Milei em legislativas admite dinheiro de suspeito de tráfico e amplia crise do governo

Candidato de Milei em legislativas admite dinheiro de suspeito de tráfico e amplia crise do governo

Presidente da Argentina apoiou deputado, que teve de se justificar após a divulgação de um documento bancário; principal nome do governismo para as eleições na província de Buenos Aires mantém candidatura

Folhapress | 16:11 - 03/10/2025

