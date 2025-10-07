Nobel de Física 2025 premia cientistas por avanços em mecânica quântica

© Nobel Prize

O Prêmio Nobel de Física de 2025 foi concedido ao britânico John Clarke, ao francês Michel H. Devoret e ao norte-americano John M. Martinis pelos avanços em pesquisas sobre mecânica quântica.

De acordo com o comitê do Nobel, a escolha reconhece a descoberta do “efeito túnel macroscópico da mecânica quântica e da quantização de energia em um circuito elétrico”. Segundo o comunicado da Academia Real de Ciências da Suécia, uma das grandes questões da física é determinar o tamanho máximo de um sistema capaz de demonstrar efeitos quânticos. Os três cientistas realizaram experimentos com um circuito elétrico que comprovou tanto o tunelamento quântico quanto os níveis de energia quantizados em um sistema grande o suficiente para ser segurado na mão.

Os experimentos revelaram, na prática, o comportamento da física quântica em um chip e abriram caminho para o desenvolvimento de tecnologias como os computadores quânticos.

A temporada de anúncios do Nobel começou na segunda-feira, 6, com o prêmio de Medicina, entregue a Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi pelas descobertas sobre a tolerância imunológica periférica. Nesta semana ainda serão revelados os vencedores nas categorias Química, Literatura e Paz.

O Nobel de Economia, última categoria a ser anunciada, será divulgado no dia 13 de outubro. Todos os prêmios são entregues em Estocolmo, na Suécia, com exceção do Nobel da Paz, que tradicionalmente é concedido em Oslo, na Noruega.

Os prêmios Nobel foram criados em 1895 pelo cientista e inventor sueco Alfred Nobel, criador da dinamite, e entregues pela primeira vez em 1901. A cerimônia de premiação ocorrerá no dia 10 de dezembro, data em que se comemora o aniversário de sua morte, em 1896.





This year’s physics laureates’ experiments on a chip revealed quantum physics in action.



A major question in physics is the maximum size of a system that can demonstrate quantum mechanical effects. The 2025 physics laureates conducted experiments with an electrical circuit in… pic.twitter.com/97QoNOxjp4 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2025