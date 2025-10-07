Notícias ao Minuto
Procurar

Polícia investiga incêndio na casa de juíza que bloqueou ação de Trump na Carolina do Sul

Casa de Diane Goodstein ficou totalmente destruída, como poderá ver pelas imagens do vídeo abaixo; juíza tinha travado, dias antes, uma decisão do presidente dos Estados Unidos

Polícia investiga incêndio na casa de juíza que bloqueou ação de Trump na Carolina do Sul

© X/CollinRugg

Folhapress
07/10/2025 15:24 ‧ há 2 horas por Folhapress

Mundo

Justiça

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A polícia da Carolina do Sul investiga um incêndio que atingiu a casa de praia de uma juíza estadual e de um ex-senador democrata em Edisto, no sábado (4). A casa pertence à juíza Diane Goodstein e ao marido, Arnold Goodstein.

 

Um porta-voz da Divisão de Polícia da Carolina do Sul disse à NBC News que investiga o caso e, até o momento, não há evidências de incêndio criminoso.

Os investigadores pediram também que não sejam compartilhadas informações não verificadas.

Goodstein e familiares pularam de janelas da casa para escapar do fogo e receberam atendimento em um hospital.

Políticos democratas lembraram que Goodstein emitiu recentemente uma decisão temporária bloqueando a tentativa do governo Trump de apreender registros de votação estaduais.

O deputado democrata Daniel Goldman, de Nova York, afirmou no domingo (5) que Donald Trump e seus apoiadores estavam "divulgando informações falsas e ameaçando juízes que decidem contra Trump, incluindo o juiz Goodstein". Ele culpa a extrema direita pelo incêndio.

O vice-chefe de gabinete de Trump, Stephen Miller, disse que Goldman espalha "mentiras desprezíveis".

Leia Também: Juíza que contrariou Trump tem casa destruída em incêndio nos EUA

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

fama

VINÍCIUS-JÚNIOR

Conversas entre Vini Jr. e modelo vazam no auge do affair com Virginia

2

economia

Dinheiro

Mais de 48 milhões de brasileiros podem sacar R$ 10,4 bi esquecidos em bancos

3

mundo

Alemanha

Prefeita alemã é esfaqueada à porta de casa; está em estado grave

4

esporte

Popó

Após pancadaria em ringue, Popó chora e anuncia aposentadoria do boxe

5

politica

Bolsonaro

Bolsonaristas oscilam entre ignorar telefonema e dizer que Lula cai em armadilha de Trump

6

mundo

Madeleine McCann

Jovem que dizia ser Madeleine McCann chora ao ouvir decisão em tribunal

7

fama

Reality Show

Carol Lekker cospe na cara de Rayane Figliuzzi em 'A Fazenda 17'

8

fama

Redes Sociais

'Minha mãe está chateada', diz rapaz que teria sido adotado informalmente por Leonardo

9

justica

ESTUPRO-CRIANÇA

Motorista de ambulância é preso por estuprar enteada de 1 mês

10

justica

Botucatu

Adolescente mata o pai a facadas ao tentar defender a mãe em SP