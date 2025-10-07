Desabamento de prédio em Madri deixa dois desaparecidos e um ferido grave

© Reprodução /X

Pelo menos duas pessoas estão desaparecidas e uma ficou gravemente ferida após o desabamento parcial de um prédio no centro de Madri, nesta terça-feira (7).

De acordo com as primeiras informações, seis andares da estrutura desabaram. Inicialmente, falava-se em quatro desaparecidos, mas a Polícia Nacional confirmou mais tarde que o número é de dois.

Uma funcionária de uma loja na mesma rua relatou ao jornal El País que o local está completamente isolado. “O prédio caiu inteiro e não conseguimos passar. Está cheio de ambulâncias e policiais, e ninguém pode entrar”, afirmou.

Fontes ouvidas pelo jornal disseram que o edifício estava em obras “há muito tempo” e que uma grua havia sido instalada recentemente. Pelo menos seis andares teriam vindo abaixo, e há suspeita de que pessoas estejam soterradas.

Equipes de emergência trabalham no local, e a vítima em estado grave já foi levada para um hospital próximo.

Varias dotaciones de @BomberosMad trabajando en C/Hileras tras derrumbe de varios forjados en un edificio en obras.



Desplegado un dispositivo de @SAMUR_PC en la zona.@policiademadrid trabajan con los drones@policia colaborando pic.twitter.com/slTP129zT5 — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) October 7, 2025