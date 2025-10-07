Notícias ao Minuto
Prefeita alemã é esfaqueada à porta de casa; está em estado grave

A prefeita de Herdecke, de 57 anos de idade, ficou gravemente ferida

© Getty Images/Alex Talash

07/10/2025 14:11 ‧ há 56 minutos por Notícias ao Minuto

Mundo

Alemanha

A recém-eleita prefeita da cidade alemã de Herdecke, a social-democrata Iris Stalzer, ficou gravemente ferida esta terça-feira (7), após ter sido esfaqueada em frente à sua casa e está em estado grave, afirmou o seu partido.

 

Iris Stalzer, de 57 anos, foi encontrada gravemente ferida pelo seu filho, em Herdecke-Herrentisch, de acordo com o jornal Bild, que escreve que a prefeita está lutando pela vida.

A mulher foi recentemente eleita para o comando da cidade alemã, no distrito de Ennepe-Ruhr, região administrativa de Arnsberg, estado de Renânia do Norte-Vestfália.

Iris Stalzer iria assumir funções em breve.

O secretário-geral do grupo parlamentar do Partido Social-Democrata (SPD), Matthias Miersch, manifestou a sua profunda consternação pelo ataque à prefeita, embora não tenha dado mais detalhes sobre o caso.

O chanceler alemão, Friedrich Merz (União Democrata-Cristã/CDU), declarou que a prefeita foi vítima de um "ato hediondo". "Receamos pela vida" de Iris Stalzer, declarou o líder alemão nas redes sociais, acrescentando que desejava "a sua total recuperação".

 
 
 
 
 
Foi encontrada pelo filho, teria sido esfaqueada 13 vezes

Iris foi encontrada gravemente ferida pelo filho no seu apartamento, onde conseguiu se esconder após o ataque, com vários ferimentos de faca no abdômen e nas costas, noticiou o jornal Bild, acrescentando que os médicos das urgências foram acionados e chegaram rapidamente ao local.

A própria prefeita contou ao filho que vários homens a tinham atacado na rua. O portal online da revista semanal 'Focus' relatou que a prefeita tinha 13 ferimentos de faca no abdômen e nas costas.

Ainda não é claro se o ataque teve motivação política. Os suspeitos fugiram e não há ainda registro de nenhuma detenção.

Iris Stalzer, casada e mãe de dois filhos adolescentes, venceu o segundo turno das eleições locais no último dia 28, derrotando o candidato conservador Fabian Haas, com 52,8% dos votos.

Para já, a polícia confirmou apenas uma grande operação na cidade de Herdecke, que fica próximo de Dortmund, no noroeste da Alemanha.

A Alemanha, sublinhe-se, já foi palco de vários ataques contra políticos, tendo já sido levantados debates sobre o clima de violência política no país.

