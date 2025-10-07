Notícias ao Minuto
Procurar

Daniel Noboa, presidente do Equador, é alvo de atentado

O ataque aconteceu quando o político chegava a um evento na província de Cañar, na região central do Equador

Daniel Noboa, presidente do Equador, é alvo de atentado

© Getty

Rafael Damas
07/10/2025 18:48 ‧ há 1 hora por Rafael Damas

Mundo

Equador

Nesta terça-feira (7), o presidente do Equador, Daniel Noboa, foi alvo de um atentado durante um evento. A ministra de Energia, Inés María Manzano, afirmou que ele não se feriu e classificou o ataque como uma "tentativa de assassinato".

 

Segundo informações do próprio governo, o atentado aconteceu quando o carro de Noboa chegava a um evento na província de Cañar, na região central do país. O ataque teria sido promovido por uma multidão de cerca de 500 pessoas.

Manzano disse ainda que o carro em que estava o presidente ficou com marcas de bala, indicando que o veículo foi alvejado. O grupo também teria atirado pedras.

Segundo nota da Presidência, pelo menos cinco pessoas foram presas e os acusados serão processados por terrorismo e tentativa de homicídio.

Prefeita alemã é esfaqueada à porta de casa; está em estado grave

Prefeita alemã é esfaqueada à porta de casa; está em estado grave

A prefeita de Herdecke, de 57 anos de idade, ficou gravemente ferida

Notícias ao Minuto | 14:11 - 07/10/2025

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

fama

VINÍCIUS-JÚNIOR

Conversas entre Vini Jr. e modelo vazam no auge do affair com Virginia

2

economia

Dinheiro

Mais de 48 milhões de brasileiros podem sacar R$ 10,4 bi esquecidos em bancos

3

mundo

Equador

Daniel Noboa, presidente do Equador, é alvo de atentado

4

fama

LUTO

Morre o ator David José, que fez Pedrinho no primeiro 'Sítio do Picapau Amarelo'

5

politica

Bolsonaro

Bolsonaristas oscilam entre ignorar telefonema e dizer que Lula cai em armadilha de Trump

6

esporte

Popó

Após pancadaria em ringue, Popó chora e anuncia aposentadoria do boxe

7

fama

Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez mostra detalhes únicos da casa onde vive com Ronaldo

8

fama

Redes Sociais

'Minha mãe está chateada', diz rapaz que teria sido adotado informalmente por Leonardo

9

mundo

Alemanha

Prefeita alemã é esfaqueada à porta de casa; está em estado grave

10

mundo

Madeleine McCann

Jovem que dizia ser Madeleine McCann chora ao ouvir decisão em tribunal