Notícias ao Minuto
Procurar

Show de rock de Milei em meio a crise é criticado até por aliados

Em meio à crise política provocada pela renúncia de José Luis Espert, aliado acusado de receber recursos de um suspeito de tráfico, Javier Milei realizou um show em Buenos Aires que gerou forte repercussão negativa. Críticos chamaram o evento de “surrealista” e “fora da realidade do país”

Show de rock de Milei em meio a crise é criticado até por aliados

© Getty

Folhapress
08/10/2025 09:45 ‧ há 1 hora por Folhapress

Mundo

Milei

(FOLHAPRESS) - Javier Milei conseguiu uma quase unanimidade com o show dado por ele no Movistar Arena, casa portenha de espetáculos para 15 mil pessoas, na noite de segunda-feira (6). Infelizmente para o presidente, as coincidências eram de críticas negativas.

 

O espetáculo não poderia ter ocorrido em um momento mais sensível: menos de 24 horas após José Luis Espert, principal candidato de Milei a deputado nacional pela província de Buenos Aires no próximo dia 26, se ver forçado a renunciar.

O governo sofreu dias de desgaste após documentos serem revelados pela Justiça do Texas apontando que Espert recebeu recursos de Fred Machado, suspeito de envolvimento com o tráfico internacional de drogas.

Os organizadores do show esperavam que Espert estivesse no palco com Milei, para a apresentação de seu novo livro, "La Construcción del Milagro" (A Construção do Milagre), como ele fez em um evento parecido no ano passado. Mas a crise política riscou o nome de Espert também dessa lista.

Dois jornais argentinos que dificilmente coincidem em suas capas, desta vez concordaram.

"Um show surrealista no meio da crise", definiu o La Nacion. O jornal conservador lembrou que o grupo político do presidente aguarda novidades do possível auxílio financeiro dos Estados Unidos, com uma visita da equipe econômica em Washington desde sexta-feira (3).

Já o diário de esquerda Página/12 comparou Milei aos músicos que seguiram tocando enquanto o Titanic afundava. "Milei tentou reavivar sua campanha com músicas de artistas que não gostam dele", escreveu a publicação.

Como na campanha de 2023, o presidente abriu o evento cantando "Panic Show", do La Renga, que fala de um leão -apelido de Milei, pelo corte de cabelo que lembra uma juba- que devora seus adversários.

Pulou, dançou e cantou para uma plateia de apoiadores, que puderam retirar ingressos gratuitos para vê-lo tocar com uma banda formada por deputados e outros aliados. O partido de Milei não divulgou os custos do evento e nem se ele foi patrocinado.

"Tem fogo?", perguntou o presidente horas antes da apresentação, durante o ensaio da banda, ao testar os efeitos especiais, de chamas e fumaça. No evento, Milei também entoou versos do Hino Nacional da Argentina, enrolado em uma bandeira do país.

"Eu que vivi entre fascistas/ Eu que morri no altar/ Eu que nasci com os que estavam bem/ Mas à noite tudo dava errado", cantou em seguida o presidente, os versos no original, em espanhol, de "Demoliendo Hoteles", de Charly García, um dos artistas mais queridos do rock argentino.

A canção, entre as principais de García, é uma crítica à última ditadura (1976-1983), mas o presidente adaptou alguns versos para criticar a oposição kirchnerista.

Já em "Rock del Gato", dos Ratones Paranoicos, o presidente cantou que "se tudo sair bem, ele fará de novo".

No meio do espetáculo, Milei reforçou seu apoio a Israel e fez uma homenagem aos ataques de 7 de Outubro e à comunidade judaica na Argentina. Para isso, escolheu a canção popular "Hava Naguila" ("vamos nos alegrar", em hebraico), geralmente reservada para momentos festivos.

"Acredito que nunca vimos algo assim", disse o apresentador do LN+ Esteban Trebucq, um dos primeiros a entrevistar Milei antes que ele se tornasse presidente e que olhava incrédulo as imagens da apresentação.

A candidata a deputada nacional María Eugenia Talerico, crítica ao kirchnerismo e que estava no programa, começou a chorar quando questionada sobre o que achava do espetáculo. "Isso me causa muita consternação", disse Talerico. "Ele deveria estar pedindo perdão à sociedade argentina, que não está passando por um bom momento."

Luis Majul, outro jornalista alinhado a Milei, também criticou o evento. "Tudo isso, se a economia estivesse indo bem, e o governo não tivesse os problemas que teve com os casos $Libra [criptoativo promovido por Milei], Spagnuolo [de suposta corrupção na compra de medicamentos] e Espert, poderia ser decodificado de outra forma", disse Majul, também no canal LN+. "Obviamente, eles querem recriar uma mística, que está em outro contexto."

O presidente seguiu sua agenda de campanha nesta terça-feira (7) em um evento em Mar del Plata. Também deve visitar nos próximos dias Mendoza, Santa Cruz, Chaco e Corrientes.

Javier Milei lança livro e faz show de rock em meio à crise na Argentina

Javier Milei lança livro e faz show de rock em meio à crise na Argentina

Em evento com luzes, chamas e paródia musical, o presidente argentino apresentou A Construção do Milagre enquanto enfrenta turbulências econômicas, derrotas no Congresso e eleições legislativas marcadas para o fim de outubro

Notícias ao Minuto | 07:30 - 07/10/2025

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

economia

Dinheiro

Mais de 48 milhões de brasileiros podem sacar R$ 10,4 bi esquecidos em bancos

2

fama

SELENA-GOMEZ

Amiga que doou rim a Selena Gomez e faltou ao casamento fala sobre briga

3

fama

LUTO

Morre o ator David José, que fez Pedrinho no primeiro 'Sítio do Picapau Amarelo'

4

fama

Vini Jr,

Virginia Fonseca confirma término de romance com Vini Jr. após prints de conversa com modelo

5

economia

FGTS

Governo vai limitar saque-aniversário do FGTS; entenda o que muda para o trabalhador

6

brasil

Produtos de beleza

Anvisa determina recolhimento de 78 cosméticos por falta de registro

7

lifestyle

Burnout

'Burnout'? Saiba como identificar os sintomas e o que fazer para evitar

8

mundo

Iris Stalzer

Prefeita alemã esfaqueada continua em estado grave; filha é suspeita

9

fama

Fim

IZA e Yuri Lima terminam relacionamento pela segunda vez

10

esporte

Flamengo

Flamengo decide multar Wallace Yan por expulsão contra o Bahia