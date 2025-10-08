Notícias ao Minuto
Trio vence Nobel de Química por criar nova arquitetura molecular

Os cientistas Susumu Kitagawa, Richard Robson e Omar M. Yaghi receberam o Prêmio Nobel de Química de 2025 pelo desenvolvimento das estruturas metal-orgânicas, conhecidas como MOFs, que revolucionaram o armazenamento de gases e a captura de carbono com suas redes cristalinas altamente porosas

08/10/2025 07:07

O Prêmio Nobel de Química de 2025 foi concedido nesta quarta-feira (8) a Susumu Kitagawa, Richard Robson e Omar M. Yaghi, pela criação de um novo tipo de arquitetura molecular baseada em estruturas metal-orgânicas.

 

De acordo com o comitê sueco, os três cientistas desenvolveram as chamadas MOFs (Metal-Organic Frameworks), redes cristalinas altamente porosas formadas pela combinação de íons metálicos e moléculas orgânicas. Essas estruturas revolucionaram a forma como os materiais armazenam, separam e transportam substâncias, com aplicações que vão desde o armazenamento de gases até a captura de carbono.

A temporada dos Prêmios Nobel de 2025 começou na segunda-feira (6) com o anúncio dos vencedores de Medicina, seguido na terça (7) pela premiação em Física. O Nobel de Medicina foi entregue a Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi por suas descobertas sobre a tolerância imunológica periférica.

O Prêmio Nobel de Economia será anunciado no dia 13 de outubro. Todos os prêmios são revelados em Estocolmo, na Suécia, com exceção do Nobel da Paz, que é anunciado pelo Comitê Nobel Norueguês em Oslo.

Os Prêmios Nobel foram criados em 1895 pelo químico e inventor sueco Alfred Nobel, responsável pela descoberta da dinamite, e concedidos pela primeira vez em 1901. A cerimônia oficial de entrega acontecerá em 10 de dezembro, data que marca o aniversário de morte de Nobel, falecido em 1896.
 
 

