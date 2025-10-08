Notícias ao Minuto
Estudo indica Trump como principal disseminador de desinformação nos EUA

Relatório do International Center for Journalists aponta Donald Trump como principal fonte de desinformação nos Estados Unidos em 2024. O estudo indica que o ex-presidente usou estratégias políticas internas para difundir narrativas falsas e alimentar ataques à imprensa e à democracia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi apontado como o principal disseminador de desinformação no país em 2024, segundo um estudo do International Center for Journalists (ICFJ).

 

De acordo com o relatório “Desarmando a Desinformação: Estados Unidos”, Trump foi “a fonte dominante e distribuidora de desinformação” no país durante o último ano. O estudo aponta que o ex-presidente recorreu a estratégias políticas internas — e não a interferências estrangeiras — para impulsionar narrativas falsas no debate público americano.

Os pesquisadores destacam que grupos no WhatsApp e outras plataformas digitais fechadas funcionam como “bolhas de informação” que alimentam rumores e distorções, amplificando a desinformação.

“O espalhamento viral de notícias falsas e o ataque estratégico a jornalistas se tornaram ameaças interligadas à democracia”, diz o relatório. “Em uma era de autoritarismo crescente e retrocessos democráticos, falsidades são usadas como armas por figuras públicas para manipular a opinião pública, enfraquecer o jornalismo e intimidar profissionais da imprensa.”

O estudo afirma que essa dinâmica se consolidou nos Estados Unidos, com Trump promovendo “narrativas manifestamente falsas” ao longo dos últimos anos. A confiança na mídia tradicional segue em queda, enquanto crescem os ataques à imprensa por parte do governo americano.

Cerca de 86% dos entrevistados relataram ter visto ou ouvido jornalistas sendo assediados ou abusados online, o que indica a normalização da hostilidade contra a imprensa.

“O momento exige não apenas integridade jornalística e respostas inovadoras a essas ameaças, mas também uma compreensão clara de como a desinformação se espalha no ecossistema midiático”, conclui o estudo, que analisou 10 mil publicações e notícias veiculadas em 2024, além de entrevistas com 1.020 americanos.

