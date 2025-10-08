Estudo indica Trump como principal disseminador de desinformação nos EUA

© Lusa

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi apontado como o principal disseminador de desinformação no país em 2024, segundo um estudo do International Center for Journalists (ICFJ).

De acordo com o relatório “Desarmando a Desinformação: Estados Unidos”, Trump foi “a fonte dominante e distribuidora de desinformação” no país durante o último ano. O estudo aponta que o ex-presidente recorreu a estratégias políticas internas — e não a interferências estrangeiras — para impulsionar narrativas falsas no debate público americano.

Os pesquisadores destacam que grupos no WhatsApp e outras plataformas digitais fechadas funcionam como “bolhas de informação” que alimentam rumores e distorções, amplificando a desinformação.

“O espalhamento viral de notícias falsas e o ataque estratégico a jornalistas se tornaram ameaças interligadas à democracia”, diz o relatório. “Em uma era de autoritarismo crescente e retrocessos democráticos, falsidades são usadas como armas por figuras públicas para manipular a opinião pública, enfraquecer o jornalismo e intimidar profissionais da imprensa.”

O estudo afirma que essa dinâmica se consolidou nos Estados Unidos, com Trump promovendo “narrativas manifestamente falsas” ao longo dos últimos anos. A confiança na mídia tradicional segue em queda, enquanto crescem os ataques à imprensa por parte do governo americano.

Cerca de 86% dos entrevistados relataram ter visto ou ouvido jornalistas sendo assediados ou abusados online, o que indica a normalização da hostilidade contra a imprensa.

“O momento exige não apenas integridade jornalística e respostas inovadoras a essas ameaças, mas também uma compreensão clara de como a desinformação se espalha no ecossistema midiático”, conclui o estudo, que analisou 10 mil publicações e notícias veiculadas em 2024, além de entrevistas com 1.020 americanos.