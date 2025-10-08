Prefeita alemã esfaqueada continua em estado grave; filha é suspeita

© Facebook/Iris Stalzer

A prefeita recém-eleita da cidade de Herdecke, na Alemanha, Iris Stalzer, de 57 anos, permanece em estado crítico após ter sido esfaqueada em sua casa na noite de terça-feira (7). Segundo a imprensa alemã, a principal suspeita do ataque é sua filha adotiva, de 17 anos.

Stalzer foi encontrada gravemente ferida pelos dois filhos adotivos no apartamento onde morava, com múltiplos ferimentos no abdômen e nas costas. De acordo com o jornal Bild, a prefeita conseguiu se refugiar dentro do imóvel após o ataque. Inicialmente, os filhos relataram à polícia que ela havia sido agredida por vários homens, mas as investigações indicam agora que o crime teria ocorrido dentro do próprio círculo familiar.

A jovem suspeita, que teria histórico de desentendimentos com a mãe, chegou a ameaçá-la com uma faca durante as férias da família no último verão, segundo a revista Der Spiegel. A polícia confirmou que tanto a filha quanto o filho de Stalzer estão sob custódia, enquanto os fatos são apurados.

Fontes próximas à investigação afirmam que a prefeita recuperou a consciência e disse conhecer a pessoa que a atacou, mas se recusou a revelar o nome. A polícia de Hagen e o Ministério Público informaram que não há indícios de motivação política, classificando o caso como uma “tragédia familiar”.

Iris Stalzer havia sido eleita recentemente para comandar a prefeitura de Herdecke, no distrito de Ennepe-Ruhr, na região de Renânia do Norte-Vestfália.

O chanceler alemão, Friedrich Merz, declarou nas redes sociais que a prefeita foi vítima de um “ato hediondo” e disse “temer por sua vida”. Já o secretário-geral do Partido Social-Democrata (SPD), Matthias Miersch, expressou consternação e desejou a pronta recuperação da colega de partido.



