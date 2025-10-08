Notícias ao Minuto
Procurar

Trump pede prisão do prefeito de Chicago e do governador de Illinois

Presidente dos Estados Unidos ordenou o envio da Guarda Nacional para o estado em meio a protestos contra agenda de imigração

Trump pede prisão do prefeito de Chicago e do governador de Illinois

© <p>Getty Images</p>

Rafael Damas
08/10/2025 14:12 ‧ há 1 hora por Rafael Damas

Mundo

Justiça

Nesta quarta-feira (8), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu que o governador do Illinois, J.B. Pritzker, e o prefeito de Chicago, Brandon Johnson, "deveriam estar presos", acusando os dois políticos democratas de não protegerem os agentes federais de imigração.

 

A declaração de Trump foi feita em uma mensagem publicada na rede Truth Social, quando se verifica um impasse entre as autoridades estaduais do Illinois e a Casa Branca sobre a ordem presidencial de enviar forças federais para as ruas de Chicago.

A medida, que já foi contestada judicialmente, insere-se em uma estratégia que Trump tem aplicado em várias cidades governadas por democratas, alegando razões de segurança pública.

As autoridades locais consideram, porém, que a intervenção federal constitui um abuso de poder e uma violação da autonomia municipal.

A administração republicana de Trump intensificou também as rusgas contra imigrantes em situação irregular, o que levou o prefeito de Chicago, Brandon Johnson, a declarar "zonas livres de ICE [sigla em inglês dos Serviços de Imigração]" para impedir o uso de propriedades municipais em operações desta agência federal.

Estudo indica Trump como principal disseminador de desinformação nos EUA

Estudo indica Trump como principal disseminador de desinformação nos EUA

Relatório do International Center for Journalists aponta Donald Trump como principal fonte de desinformação nos Estados Unidos em 2024. O estudo indica que o ex-presidente usou estratégias políticas internas para difundir narrativas falsas e alimentar ataques à imprensa e à democracia

Notícias ao Minuto | 07:17 - 08/10/2025

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

esporte

Flamengo

Flamengo decide multar Wallace Yan por expulsão contra o Bahia

2

economia

Dinheiro

Mais de 48 milhões de brasileiros podem sacar R$ 10,4 bi esquecidos em bancos

3

fama

SELENA-GOMEZ

Amiga que doou rim a Selena Gomez e faltou ao casamento fala sobre briga

4

esporte

Futebol

Leila rebate Bap e diz: 'Não estou comprando nem o Vasco nem a Netflix'

5

fama

Vini Jr,

Virginia Fonseca confirma término de romance com Vini Jr. após prints de conversa com modelo

6

mundo

Justiça

Trump pede prisão do prefeito de Chicago e do governador de Illinois

7

mundo

Iris Stalzer

Prefeita alemã esfaqueada continua em estado grave; filha é suspeita

8

economia

Alimentos

Custo da cesta básica cai em 22 capitais em setembro

9

lifestyle

Saúde

Saiba como algumas questões mentais podem afetar a saúde da boca

10

esporte

Justiça

Ex-atacante celebra fim de investigação por suspeita de fraude fiscal